31.10.2019 h 16:07 commenti

L'art bonus regionale spendibile per sostenere il restauro del complesso di San Michele a Carmignano

Nel progetto oltre al portico gravemente danneggiato da un mezzo Alia lo scorso anno, anche la messa in sicurezza del convento francescano, della canonica e della chiesa che custodisce La Visitazione del Potormo

Bonus arte per chi finanzia il restauro del complesso della chiesa di San Michele a Carmignano ormai a rischio crollo. Un restauro complessivo di oltre 2 milioni di euro che ha bisogno del sostegno di imprese e cittadini e proprio in quest'ottica la Diocesi di Pistoia ha presentato un progetto di restauro per l'antico convento francescano, la canonica e la chiesa. Capitolo a parte, perchè coperto dall'assicurazione, ma non meno urgente, la messa in sicurezza del portico gravemente danneggiato da un mezzo di Alia.(l eggi "La Regione Toscana – ha spiegato la consigliera– ha esteso la possibilità di detrarre le donazioni per l'arte anche ai beni ecclesiastici, Il progetto di Carmignano gode di un duplice vantaggio perchè inserito sia nel programma nazionale sia in quello regionale, pertanto la detrazione può arrivare al 65%".Un obiettivo ambizioso che procede per gradi, il primo è sicuramente quello di mettere in sicurezza il portico e la canonica."Il complesso francescano – spiegavescovo di Pistoia – versa in pessime condizioni e ormai non si può più rimandare almeno gli interventi di massima urgenza, cerchiamo quindi di reperire il massimo delle risorse sia attraverso l'8X1000 sia con l'art bonus. Stiamo pensando ad un luogo per le attività pastorali, ma anche per quelle artistiche visto che nella chiesa è custodita la Visitazione del Potormo, un vero gioiello che ultimamente è stato anche negli Stati Uniti".Il restauro è affidato all'architetto. "Per quanto riguarda il porticato – ha spiegato – cercheremo di ricostruirlo nel modo più fedele possibile all'originale, l'incidente dello scorso anno ha sicuramente minato la stabilità della struttura che, comunque, era già molto deteriorata".Il progetto è condiviso anche dall'amministrazione comunale: "La ferita per lo sfregio del portico – ha sottolineato il sindaco– è ancora aperta, ma intanto si inizia a parlare di restauro, un'ottima opportunità anche per incrementare sempre di più il turismo."