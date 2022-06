07.06.2022 h 14:18 commenti

L'area lavorazione inerti si farà a Casale: bocciato anche l'ultimo ricorso del Comitato

Il Consiglio di Stato ha dato parere negativo mettendo fine al contenzioso con il Comune che adesso potrà mettere a bando la gestione del terreno

nadia tarantino

Sull'area di Casale individuata come quella idonea per l'insediamento di un impianto di trattamento dei rifiuti inerti, il Comune di Prato incassa un'altra vittoria che è l'ultima e che mette definitivamente la parola fine al contenzioso con il Comitato ambientale di Casale. Su richiesta del ministero della Transazione ecologica, il Consiglio di Stato ha dato parere negativo al ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto dal comitato e finalizzato ad annullare gli atti comunali che nel 2019 destinarono l'area di Casale alla lavorazione degli inerti. Una bocciatura fondata sul principio di alternatività che non consente il ricorso straordinario contro i medesimi atti quando già è stata fatto il ricorso giurisdizionale, cioè al Tar. Tar che nel 2020 ha respinto le ragioni del Comitato ambientale di Casale recependo le previsioni dell'amministrazione comunale. Il giudizio del Tar non è stato messo in discussione dai cittadini e dai loro avvocati (Campagni, Gratteri e Serra) e dunque non c'è più alcuna possibilità di retromarcia sull'argomento.La sconfitta, che in assenza di Appello era già definitiva, viene ora consolidata dal parere di improcedibilità del Consiglio di Stato. Niente da fare per il comitato le cui ragioni avevano trovato l'appoggio politico del consigliere comunale Marilena Garnier e del gruppo consiliare dei 5 Stelle allora composto da Silvia La Vita, Mariangela Verdolini e Gabriele Capasso.Il Comune, assistito dagli avvocati Tognini, Logli e Bartalesi, è adesso libero da qualsiasi vincolo giudiziario/amministrativo e può metter mano ad una questione molto dibattuta negli anni passati: avere all'interno dei suoi confini un'area per la frantumazione dei rifiuti inerti, attività fino ad oggi svolta dalle aziende su terreni in deroga. Il caso scoppiò quando la 'Varvarito lavori' minacciò di chiudere e licenziare cento operai se non le fosse stata data la possibilità di operare, in forza di permessi temporanei, su un terreno di proprietà a San Giorgio a Colonica, dal momento che, in tutto il territorio comunale, non c'erano spazi con una destinazione d'uso specifica.Il Tar disse che la variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico, varate per rendere idonea l'area di Casale al trattamento degli inerti, non danneggiavano né il contesto paesaggistico né quello ambientale. Di più: i giudici amministrativi giudicarono anche trasparente, legittimo, rispettoso delle norme e dei precetti comunitari e privo di profili riconducibili all'eccesso di potere, il percorso messo in piedi dal Comune per la scelta dell'area. In ballo, insieme a Casale, c'erano anche Iolo, Mazzone e il Calice.Dopo tante discussioni, dopo proteste da una parte e dell'altra, dopo il rischio di licenziamenti in massa, dopo anni di permessi temporanei rinnovati di volta in volta, ora la soluzione c'è. E ora tocca al Comune partendo, come era stato previsto, dal bando per l'assegnazione dell'area.