L'area dell'ex ospedale passa al Comune, c'è la data per la firma dal notaio

I 32mila metri quadrati liberati dal Misericordia e dolce saranno acquistati per 12 milioni di euro di cui 7 già versati in questi anni

Il 31 ottobre l'area dell'ex ospedale diventerà di proprietà del Comune di Prato. E' fissata per quel giorno infatti, la stipula del contratto di compravendita con l'Asl Toscana Centro davanti al notaio. Una data attesa dal sindaco Matteo Biffoni sin dal primo mandato. Tanto ci è voluto per abbattere i 170mila metri cubi del Misericordia e Dolce e bonificare il serpentino trovato in alcuni punti con continui imprevisti e una gara d'appalto costellata da corsi e controricorsi. Ora ci siamo.Dal 1° novembre i 32mila metri quadrati liberati dal vecchio nosocomio saranno di proprietà del Comune che li trasformerà in un parco urbano, considerato strategico per il rilancio del centro perché a ridosso e dentro le mura storiche. Il costo dell'acquisto, in base a un protocollo d'intesa stipulato anni fa, è di 12 milioni di euro di cui 7 già versati. Quindi, il 31 ottobre, sarà staccato a favore dell'Asl un assegno di 5 milioni di euro. In realtà la cifra è appena più bassa del previsto perché nella misurazione al centimetro dello stato dei luoghi, possibile solo con la fine della demolizione e della bonifica, è stata accertata un'area più piccola del previsto. La somma è dunque di 4 milioni e 950mila euro, 50mila in meno del preventivato. Per il parco centrale invece se ne spenderanno oltre 7 milioni. La notizia della data per la formale cessione dell'area del vecchio ospedale arriva alla vigilia del decimo compleanno del nuovo, che sarà festeggiato domani mattina con una parata di autorità regionali, sanitarie e dei vertici dell'Asl. Forse una semplice coincidenza o forse la chiusura definitiva del cerchio.