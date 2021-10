Da una pagina triste della sua storia a un messaggio di speranza per il futuro. E' quanto è riuscita a fare l'Arci con la doppia compravendita immobiliare che ha realizzato in questi ultimi mesi. Braccio operativo dell'operazione è la cooperativa Maggio 69 presieduta da Massimo Chiarugi, colonna del solido circolo di Viaccia e uomo di fiducia di Enrico Cavaciocchi, numero uno dell'Arci pratese. Costretta a prendere atto dell'impossibilità di andare avanti, la cooperativa ha prima chiuso lo storico circolo via Primo Maggio a Pratilia nella via omonima, e poi ha venduto l'immobile a un privato. Immobile che altrimenti sarebbe finito all'asta. Con il ricavato, invece sono stati pagati tutti i debiti accumulati nel tempo ma soprattutto si è deciso di investire ciò che è avanzato nell'acquisto della sede di un altro circolo fino a oggi in affitto. Non un circolo qualsiasi ma bensì l'unico presidio Arci rimasto in centro. E' il circolo Orsetti in via Filippino, fondato qualche anno fa e frequentato soprattutto da giovani, oggi presieduto da Edoardo Carli (foto seguente con Cavaciocchi e Chiarugi).La proprietà aveva messo in vendita il fondo e per i circa cento iscritti avrebbe significato la fine di tutto. "Ora dormo tranquillo.- ha dichiarato Chiarugi-Per me non è stato semplice vendere il Primo maggio, circolo storico e dove ho conosciuto tanti amici che purtroppo non ci sono più. Non l'ho fatto a cuor leggero mentre sono stato molice di acquistare questo spazio in via Filippino. Ha spazzato via tutta l'amarezza".