10.04.2020 h 11:48 commenti

L'appello di Giacomelli al governo: "Prato riparta al più presto. I pratesi hanno dimostrato di saper affrontare il coronavirus"

Intervenendo a "Toscana in diretta" su Toscana Tv il parlamentare pratese ha chiesto la riapertura, in sicurezza, delle aziende tessili: "Altrimenti all'emergenza sanitaria ne seguirà una economica e occupazionale ancora peggiore"

Guarda il video dell'intervista

"Prato ha dimostrato di saper affrontare il coronavirus ma ora ha un bisogno disperato di ripartire. Altrimenti all'emergenza sanitaria se ne aggiungerà una economica ed occupazionale". Non ha ustao messi termini l'onorevole Antonello Giacomelli ieri sera, 9 aprile, durante un intervento via Skype alla trasmissione Toscana in diretta di Toscana Tv. Il parlamentare pratese ha ribadito il suo impegno per fare riaprire in sicurezza le aziende tessili. "Comprendo le precauzioni del governo - ha detto - e sono convinto che la sicurezza e la salute siano al primo posto. Ma bisogna capire che il distretto tessile ha particolarità tutte sue, come la stagionalità e la grossa percentuale di export, che rischiano di affossarlo per sempre se non facciamo ripartire le aziende". Da qui l'accorato appello al governo: "Prato è una delle province con minori contagi - ha affermato Giacomelli -. La comunità, pratesi e cinesi insieme, ha dimostrato una grandissima maturità e, contrariamente a quanto si aspettavano tutti, non è stata quel focolaio temuto. Anzi. Proprio per questo, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza, bisogna far riaprire prima possibile le fabbriche".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus