Predisporre camere calde in entrata e in uscita dalle strutture sanitarie a tutela dei malati. La richiesta arriva da Cittadinanza attiva Toscana-Centro per i diritti del malato di Prato: "In modo particolare con l'inizio della stagione invernale, a tutela e nell'interesse dei cittadini, si ricorda di predisporre sempre "camere calde", dedicate alla protezione dei barellati in uscita e in entrata dalle strutture ospedaliere, dalle case di cura, dalle rsa e dai centri di cure intermedie, evitando di esporre i malati a dannosi sbalzi termici, con pioggia e raffiche di vento, durante il giorno e la notte".Un appello già inviato all'inizio della brutta stagione che ora, con l'abbassarsi delle temperature, acquista ancora più significato.Disagi anche alla farmacia territoriale dell’ospedale Santo Stefano dove per le norme anticovid gli ingressi sono contingentati, ma non è stata montata una pensilina per ripararsi dalle intemperie.La denuncia arriva da Umberto Matersassi, presidente dell’associazione paraplegici Toscana: “ Dobbiamo consegnare la lista del materiale che occorre all’ingresso e attendere fuori che ci venga dato. Ma nell’attesa non abbiamo un riparo, ci sarebbe lo spazio per montarne uno, basterebbe la volontà della direzione dell’ospedale".