L'anziana madre muore in casa, la figlia la veglia per giorni prima dell'allarme dato dai vicini

Dramma familiare nella zona di viale Montegrappa. La figlia non ha trovato la forza di reagire ed è rimasta accanto al cadavere. Sul posto il 118 e la polizia. La morte provocata da cause naturali

Per diversi giorni e fino a ieri, lunedì 13 giugno, ha vegliato la madre morta per cause naturali. Un dramma familiare quello che si è consumato in un appartamento nella zona di viale Montegrappa: il cadavere dell'anziana, 93 anni, è stato scoperto solo quando il cattivo odore ha invaso il pianerottolo e i vicini hanno dato l'allarme. Sul posto, oltre all'ambulanza inviata dal 118, è arrivata anche una Volante della questura. Gli agenti hanno trovato la figlia dell'anziana in stato di choc, completamente estraniata da tutto quello che era successo e che stava succedendo quando i soccorritori sono entrati nell'abitazione. Secondo quanto ricostruito, la 93enne, che viveva assieme alla figlia, sarebbe morta nei giorni scorsi ma non è stato chiesto alcun intervento. Pare che la figlia non abbia trovato la forza di reagire e sia rimasta praticamente paralizzata accanto al cadavere, incapace di gestire la situazione. Del fatto è stata informata la procura che ha ordinato accertamenti per risalire alla data della morte. Nessuna ipotesi di reato è stata avanzata.



