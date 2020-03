23.03.2020 h 10:49 commenti

L'ambulanza veterinaria di Earth Prato è operativa: ecco come funziona il servizio

Niente inaugurazione ufficiale a causa delle limitazioni per il coronavirus, ma l'attività è già partita: "In questo momento ci sembrava utile aiutare i proprietari che magari hanno difficoltà a spostarsi". Il servizio h24 sia per emergenze sia per trasporti programmati

L'inaugurazione ufficiale, fissata per l'8 marzo, è saltata, ma il servizio è ugualmente partito e sta già funzionando a pieno regime, nel rispetto delle prescrizioni per ridurre l'epidemia di coronavirus.

Si tratta del servizio di trasporto animali domestici con l'ambulanza veterinaria promosso dall'associaizone Earth Prato. "Ci siamo sentiti in dovere di attivare il servizio - spiega il presidente Cristiano Giannessi - per venire incontro alla necessità dei nostri concittadini e dei nostri amici animali, in un momento in cui le restrizioni governative, che condividiamo pienamente, potrebbero mettere in difficoltà i tanti possessori di animali nel trasporto verso le cliniche veterinarie".

Il servizio di trasporto con ambulanza veterinaria è quindi attivo in tutto il territorio della provincia di Prato e può essere richiesto telefonando al numero 351/9101434. Il mezzo, posteggiato presso il parcheggio della Misericordia di Prato, raggiungerà il punto di prelievo dell'animale entro 30 minuti dalla chiamata e lo trasporterà presso la clinica veterinaria indicata dal proprietario o, in assenza di indicazioni, alla clinica veterinaria più adatta a soddisfare le esigenze dell'animale trasportato. Il personale a bordo si preoccuperà anche di fornire supporto durante l'attesa in clinica e, al termine delle cure, trasporterà nuovamente l'animale ed il proprietario alla propria abitazione. Il proprietario dell'animale, ha la possibilità di stare accanto al proprio pet durante il trasporto, sedendo vicino a lui e che il servizio potrà essere attivato sia per emergenza che per trasporto su prenotazione.

In caso di emergenza notturna, l'animale domestico verrà trasportato presso una delle cliniche veterinarie aperte 24h adatta a soddisfare le esigenze dell'animale tra cui: Vet Hospital (Firenze), Clinica Veterinaria il Giglio (Campo Bisenzio), Clinica Veterinaria Galilei (Prato).

"Speriamo, nel nostro piccolo, di poter aiutare tante persone e tanti animali in questo momento che più che mai richiede la solidarietà da parte di tutti - conclude Giannessi -. Ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, partendo dai volontari Earth e dai tanti nuovi volontari che da subito hanno dimostrato un grandissimo interesse e che, a causa di questa epidemia, non sono riusciti a completare l'ter formativo; a loro diciamo che ci rifaremo appena finita questa brutta situazione! Un grazie anche a tutte le persone che ci hanno supportato con le loro donazioni e la loro vicinanza ed allo sponsor, l'azienda "Fayron" di Firenze, che ha contribuito alle spese per l'acquisto del mezzo".