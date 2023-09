05.09.2023 h 16:32 commenti

L'ambasciatrice in Italia della Nuova Zelanda sarà a Prato l'8 settembre

La diplomatica ha accettato l'invito del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli e assisterà al Corteggio Storico. In precedenza visiterà due aziende del distretto tessile per vedere con i suoi stessi occhi come vengono trasformate e nobilitate le lane neozelandesi

L'8 settembre il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli accompagnerà l'ambasciatrice della Nuova Zelanda Jackie Frizelle in visita alla città ed al distretto produttivo di Prato. "Ho approfittato della festa della nostra città - dice Silli - per invitare l'ambasciatore a visitare alcune aziende affinché possa vedere con i suoi stessi occhi come vengono trasformate e nobilitate le lane neozelandesi. La Nuova Zelanda è infatti fra i maggiori produttori ed esportatori al mondo di lana". A Prato l'ambasciatore visiterà due aziende del distretto: la Rifinizione Santo Stefano ed il Gruppo Colle. A seguito incontrerà la comunità rugbistica pratese alla Club House del Gispi Rugby Prato, un incontro per far conoscere le squadre e le realtà del rugby pratese: il Gispi Rugby e Cavalieri Union. In Nuova Zelanda il rugby è sport nazionale. Approfittando di questa occasione l'ambasciatore, ospite del sindaco Matteo Biffoni rimarrà, accompagnata dal sottosegretario Silli, assisterà ai festeggiamenti del'8 settembre.

