02.03.2020 h 15:43 commenti

L'allerta meteo passa da codice giallo a codice arancione, ancora pioggia battente nelle prossime ore

A rischio i corsi d'acqua del reticolo principale e minore: l'allerta in vigore fino alle 8 di martedì. Preoccupazione anche per il vento. Piste ciclabili chiuse già da ieri. Raccomandata prudenza. Protezione civile già operativa

Da codice giallo a codice arancione. Peggiorano le condizioni del tempo e l'allerta meteo, in vigore già da ieri, viene prorogata fino alle 8 di domani, martedì 3 marzo. A seguito delle insistenti piogge che continuano ad abbattersi anche sulla zona di Prato e che da ieri hanno registrato solo brevi e sporadiche interruzioni, il rischio idrogeologico-idraulico assume codice arancione per quanto riguarda il reticolo secondario, mentre resta giallo il rischio idraulico per il reticolo principale. Codice giallo fino a mezzanotte, invece, per il vento.

L'amministrazione comunale ha chiuso ieri sera i tratti di piste ciclabili che corrono lungo i corsi d'acqua e la riapertura avverrà soltanto quando il Centro funzionale della Regione dichiarerà finita l'allerta meteo. La Protezione civile è pronta ad intervenire se sarà necessario: tutte le componenti istituzionali e l'apparato del volontariato sono operativi. Ovviamente è raccomandata la massima prudenza: attenzione ai semafori agli ingressi dei sottopassi e attenzione ad attraversare i tratti stradali che presentano le maggiori criticità.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus