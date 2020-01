03.01.2020 h 14:20 commenti

L'allarme della Fondazione Caponnetto: "Il triangolo Prato-Firenze-Osmannoro è la Corleone della mafia cinese"

Il presidente Salvatore Calleri non nasconde i timori per le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto della Toscana. Il sostituto procuratore nazionale antimafia Cesare Sirignano: "Il fenomeno dell'immigrazione è legato a quello criminale"

"Il triangolo Firenze, Prato, Osmannoro è per la mafia cinese quello che Corleone era per la mafia siciliana". Lo ha detto il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, presentando l'attività della fondazione per il 2020. "La Toscana rischia di essere divorata dalla mafia in silenzio - ha aggiunto -. Oggi dobbiamo stare attenti a nigeriani e cinesi".

In Toscana, ha aggiunto Calleri, "la mafia è presente in modo diverso rispetto ad altre regioni, la mafia moderna si evolve e qui si comporta in modo silenzioso. Andrebbero fatte verifiche sulle acquisizioni di locali, noi stimiamo che nel 60% dei casi ci sia il rischio di riciclaggio di denaro sporco - ha detto ancora -. Troppi pagano affitti enormi, hanno alte spese di gestione e non si capisce come fanno a restare aperti con questi costi, non solo a Firenze ma anche in altre zone turistiche della regione".

Proprio di recente anche il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi aveva fatto riferimento a metodi "simil-mafiosi" all'interno della comunità cinese di Prato a proposito dell'arresto, avvenuto il 18 dicembre, del 43enne Zhou Ji Li, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentata estorsione insieme ad altri due connazionali. Proprio stamani la vicenda è approdata al Tribunale del Riesame per i due complici di Zhou, la cui posizione sarà invece valutata in un'udienza fissata per la prossima settimana. L'uomo è accusato di essere una sorta di "mediatore" delle liti tra bande criminali cinesi. Un ruolo, come ha ricordato Nicolosi, simile a quello svolto dai padrini delle cosche italiane del Sud.

Preoccupazione è stata espressa anche dal sostituto procuratore nazionale antimafia Cesare Sirignano, intervenuto stamani 3 gennaio alla presentazione dell'attività 2020 della Fondazione Caponnetto. "Il fenomeno dell'immigrazione è legato a quello criminale - ha affermato il magistrato -, se entrano 10, 100, 200mila persone che non lavorano e vengono da territori dove c'è fame, è chiaro che questo è un terreno fertile per la criminalità. Stiamo assistendo a un aumento esponenziale della criminalità straniera - ha aggiunto - che interessa anche la Toscana".

Tra le prime reazioni politiche, quella di Daniele Spada, capogruppo dell'omonima lista in Consiglio comunale: "Vuole il sindaco continuare a dipingere un quadro idilliaco o finalmente si prende atto, tutti insieme, che la nostra città è in una situazione d’emergenza e che ci deve uno sforzo comune, costante e profondo per provare ad uscirne? - si chiede -. Qui si pensa a favorire la creazione di nuovi maxi ristoranti o discoteche al Macrolotto zero tramite la modifica ai regolamenti urbanistici (una proposta contro la quale ci stiamo battendo). Non si tratta di voler essere più o meno tolleranti e accoglienti con la comunità cinese e i problemi e le opportunità che sono legati ad essa. Qui si tratta di prendere coscienza che Prato è al centro di un fenomeno criminale di rilevanza e portata nazionale ed internazionale e agire di conseguenza".