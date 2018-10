17.10.2018 h 15:00 commenti

L'allarme della Cgil: sempre più poveri a Prato. In dieci anni il reddito medio calato di oltre il 5 per cento

Presentata la ricerca basata sulle dichiarazioni Isee elaborate dal Caaf della Camera del Lavoro. Il Comune più ricco è Poggio a Caiano

A Prato si lavora di più ma si guadagna di meno rispetto alle altre città toscane, il reddito dei pratesi è inferiore del 5,3% rispetto a quello del 2008, nonostante il tasso occupazionale sia più alto rispetto a quello toscano (23,5% contro il 22,6%), inoltre le famiglie povere italiane raggiungono il 57,3% contro il 42,7% di quelle straniere.

A dirlo una ricerca di Enrico Fabbri presentata in occasione del convegno "Il Lavoro è" organizzato dalla Cgil e realizzata analizzando 2.047 dichiarazioni Isee di lavoratori e pensionati presentate ai Caaf del sindacato per i redditi del 2016 e la situazione patrimoniale del 2017. “Secondo i dati – ha spiegato Fabbri – il 35% delle famiglie che hanno consegnato l’isee è povero, di queste la metà vive con un reddito al di sotto dei 13 mila euro”.

A creare una situazione di povertà concorrono tre cause: la mancanza di un’ abitazione che comporta in media una spesa di 5.142 euro annui per l’affitto pari al 36% del reddito. Altro elemento è la mancanza di un lavoro o la presenza di contratti a tempo determinati. Sul lavoro va sottolineato anche che secondo il campione delle famiglie analizzato in quelle povere si registra il il 6% di disoccupati, mentre rispetto a quelle non povere gli occupati calano dell’ 8,6%. Terza e ultima causa di povertà è l’impossibilità di poter contare sull’ aiuto economico di un familiare pensionato.

Scindendo ulteriormente i dati il Comune più ricco è Poggio a Caiano (+7,2% rispetto agli altri Comuni) a cui seguono Vaiano e Carmignano. Nei comuni montani la solidarietà e le reti familiari contribuiscono ad arginare la povertà. Per quanto riguarda il patrimonio familiare la ricerca evidenzia che le famiglie non povere che sono proprietarie di una casa rappresentano il 75,6% del campione contro il 41,5% di quelle povere. Viceversa le famiglie indigenti nel 51,4% dei casi deve pagare un affitto contro il 19,2% di quelle non povere.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus