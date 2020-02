06.02.2020 h 17:40 commenti

L'allarme del procuratore nazionale antimafia: "Prato e Firenze terre fertili per la criminalità organizzata"

Cafiero De Raho parla di emergenza: "Le imprese che finiscono nel circuito mafioso non ne escono più". Il procuratore di Prato, Nicolosi: "“Più un territorio è economicamente ricco e con più facilità si infiltra la mafia. L'area Prato-Firenze è la capitale del denaro contante"

nadia tarantino

Terra di mafia la Toscana, terra dove i clan possono ripulire l'infinità di denaro prodotta con il traffico della droga. L'ennesima conferma è arrivata oggi, giovedì 6 febbraio, con l'operazione della guardia di finanza di Prato che, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha messo insieme 60 avvisi di garanzia e 12 arresti e ha individuato più di 30 società in tutta Italia utilizzate per riciclare i guadagni di una delle famiglie mafiose più potenti di Palermo ( leggi ). Oggi Cosa Nostra, un anno fa la 'Ndrangheta: stesso sistema, stessi mezzi e stessi fini. “Più un territorio è economicamente ricco e con più facilità si infiltra la mafia”, il commento del procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi, nel cui ufficio, da un banalissimo fascicolo sulla falsificazione di un documento di identità, è nata anni addietro l'indagine conclusa oggi. “Il distretto pratese e fiorentino è capitale italiana del denaro contante – aggiunge Nicolosi – un terreno particolarmente fertile per la criminalità organizzata”.E', dunque, il denaro contante ad aprire autostrade alle infiltrazioni mafiose, capaci di stringere in un abbraccio mortale anche la più sana e la più strutturata delle economie radicate sul territorio.“La nostra è una latitudine che non mostra i segnali del controllo del territorio – spiega il procuratore di Prato, grande conoscitore del funzionamento della macchina mafiosa – a queste latitudini si movimenta il denaro”. E di denaro ne sarebbe stato movimentato tanto, tantissimo: complessivamente qualcosa come 150 milioni di euro, una quarantina dei quali direttamente provenienti da ambienti mafiosi palermitani. Soldi riciclati attraverso l'economia toscana.“La mafia ha individuato la Toscana, come del resto altre terre, come un luogo in cui si può operare – le parole del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho – un luogo dove l'economia è in grado di mascherare l'operatività del circuito mafioso. Abbiamo a che fare con una mafia che utilizza le società per riciclare i soldi che provengono dalla Sicilia. Il denaro passa da aziende che hanno sede in questo territorio, viene coperto da fatture per operazioni inesistenti e ritorna denaro contante ma pulito”.Sbaglia chi pensa che il sistema non intacchi o non abbia già intaccato l'economia più strutturata: “Qui parliamo anche di soggetti economici tradizionalmente operanti sul territorio – ancora De Raho – realtà acquistate o controllate dalla criminalità che perciò può coltivare i propri affari senza dare troppo nell'occhio”.Parlare di emergenza non è un'esagerazione ed è lo stesso procuratore nazionale antimafia a dirlo: “L'impresa deve difendersi da queste infiltrazioni perché la criminalità organizzata quando entra nell'economia, l'assoggetta. Chi viene coinvolto nel circuito mafioso diventa schiavo, diventa cioè persona ricattabile che poi non può più sottrarsi al sistema. Una volta coinvolta, un'impresa non ha più la possibilità di rialzarsi”.Qualche imprenditore lo ha capito e lo ha capito fin troppo bene. Tra le intercettazioni telefoniche finite nell'inchiesta c'è quella del titolare di un'azienda che dice ad un collega: ”Stai attento, questi vengono da giù e ci ammazzano”.