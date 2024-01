22.01.2024 h 16:27 commenti

L'allarme degli ambulanti: "Il mercato di viale Galilei va ripensato"

Incontro con l'assessora alle attività produttive Benedetta Squittieri domani pomeriggio nella sede di Confesercenti Prato

Ripensare il mercato di Prato di viale Galilei, uno dei più grandi della Toscana con i suoi oltre 400 banchi, perché da tempo soffre di varie problematiche che devono essere affrontate “per un rilancio e una riqualificazione dell’offerta commerciale”. A farsi promotrice di questa richiesta è Anva Confesercenti Prato che per domani, martedì 23 gennaio alle 16.30 nella dell'associazione in via Pomeria 71/B, ha organizzato un incontro pubblico sul tema al quale parteciperà l’assessora alle attività produttive del Comune di Prato Benedetta Squittieri.

“Il mercato del lunedì è un tassello fondamentale – sottolinea il presidente Anva Confesercenti Prato Massimo Castellani - per il rilancio del commercio ambulante e non può essere slegato dalle politiche di ristrutturazione dell’attuale assetto e della conseguente valorizzazione dell’area. “I mercati sono un patrimonio sociale ed economico, un punto di aggregazione e di offerta di servizio alla cittadinanza e dobbiamo cercare di salvare questa forma di commercio che altrimenti è destinata a scomparire”. Sono invitati a partecipare tutti gli operatori del mercato pratese per un confronto diretto con l’amministrazione comunale. “Il nostro obiettivo – spiega Lucia Nocentini di Confesercenti - non è solo quello di rivitalizzare un importante mercato cittadino, ma di riorganizzare e rilanciare uno dei più grandi ed importanti mercati della Toscana importantissimo per Prato, che ha alle spalle una lunga tradizione nella storia della nostra città. Occorre quindi riqualificare l’area magari pensando a una diversa disposizione dei banchi e una funzionalità migliore degli spazi”.





