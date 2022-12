19.12.2022 h 18:17 commenti

L'albero di Natale nella sede comunale di piazza Mercatale è stato addobbato dai bambini

Protagonisti i piccoli che frequentano le tre sezioni dell'ultimo anno della scuola d'infanzia "Il Campino"

Ieri mattina, 19 dicembre, le assessore Ilaria Santi, Cristina Sanzò e Flora Leoni hanno accolto una delegazione composta da circa 40 bambini dell'ultimo anno educativo (5 anni di età) delle tre sezioni della scuola d'infanzia "Il Campino" facente parte dell'istituto comprensivo Mazzoni di Prato. I bambini di tutte e tre le sezioni hanno preparato con vari materiali alcuni addobbi dedicati all'albero di Natale della sede comunale di piazza Mercatale.

Le insegnanti hanno ringraziato il Comune per l'accoglienza e per i gadget che le assessore hanno consegnato ai bambini presenti consegnando alle maestre quelli per i bambini rimasti a scuola. Il tutto si è svolto in un clima di grande festa e gioia da parte dei bambini limitati nelle uscire in questi anni a causa delle restrizioni dovute al Covid.



