Nell'ala finora vuota del Santo Stefano trasferiti gli ambulatori di allergologia, immunologia e reumatologia

La decisione dell'Asl dopo le polemiche dell'opposizione per il non utilizzo di questo spazio nonostante i problemi del pronto soccorso invaso da pazienti in barella in attesa di un posto letto

(e.b.)

L'ala nord dell'ospedale Santo Stefano non è più vuota. Tra pochi giorni ospiterà ambulatori di allergologia, immunologia e reumatologia, fino a oggi presenti in buona parte alla palazzina Ovest del Misericordia e dolce e in parte nel poliambulatorio del Santo Stefano. La scelta di riempire questo spazio, costruito in emergenza durante la pandemia come la gemella ala sud ma al contrario di quest'ultima accessibile solo dall'esterno, arriva dopo le recenti polemiche del centrodestra per il suo non utilizzo nonostante il pronto soccorso sia invaso di pazienti che attendono il ricovero su una barella . La novità però, è irrilevante rispetto al problema principale dell'ospedale pratese: la lunga attesa del posto letto su una barella.L'attività che prenderà il via entro il fine settimana è il day service immuno-allergo-reumatologico. "Si tratta di percorsi di assistenza personalizzati e semplificati – spiega l'Asl in un comunicato - che offrono grandi opportunità per la continuità della gestione assistenziale e per l’ottimizzazione dei tempi di diagnosi e di terapia attraverso l’offerta di attività ambulatoriali che evitano il ricovero e garantiscono l’appropriatezza delle prestazioni. Le attività immuno-allergologiche di 2° e 3° livello prevedono l'effettuazione di procedure ad alto rischio di reazioni avverse (test cutanei e di provocazione con farmaci, test cutanei e desensibilizzazioni per veleno di imenotteri, etc…) e le attuali linee guida nazionali e internazionali dispongono che queste attività siano svolte in ambienti adeguati che garantiscano la sicurezza del paziente. Nel rispetto di tali indicazioni è stato previsto il trasferimento di queste attività nell’ala nord del Santo Stefano, uno spazio idoneo e attrezzato che permette anche la possibilità di un incremento del numero delle prestazioni e quindi una conseguente riduzione dei tempi di attesa per lo svolgimento delle procedure, che possono anche rivestire carattere di urgenza". Fino a poco tempo fa le prove ad alto rischio erano effettuate al Misericordia e dolce, bel lontano dal pronto soccorso, poi sono state spostate al poliambulatorio del Santo Stefano. Con lo spostamento all'ala nord quindi si liberano un paio di stanze al poliambulatorio.Nel dettaglio si tratterà di prove allergologiche cutanee per veleno di imenotteri; immunoterapia specifica per veleno di imenotteri (Vit) nelle sue due fasi di induzione e mantenimento; prove allergologiche cutanee e test di provocazione (Dpt) per farmaci e trattamenti biologici; desensibilizzazioni per farmaci e trattamenti biologici.Sul fronte reumatologico arriva al Santo Stefano solo il day service reumatologico per la diagnosi e la terapia di tipo infusionale. "Grazie all’imminente arrivo di due nuovi medici - prosegue l'Asl - il nuovo servizio costituisce un valido supporto al Dea per la presa in carico di persone affette da patologie di propria competenza ed in fase di acuzie".Al Misericordia e Dolce resterà attivo il servizio reumatologico ambulatoriale "per le visite di controllo di secondo livello, coadiuvato da un innovativo help-desk infermieristico che risponde ai bisogni di salute dei numerosi pazienti in carico. - prosegue l'Asl - L'attività di reumatologia è stata recentemente ampliata con l'apertura di un nuovo ambulatorio presso la casa della salute Prato Centro Est in via Frà Bartolomeo per lo sviluppo di percorsi di presa in carico condivisi fra reumatologia e medicina generale".Leonardo Soldi, capogruppo del Centrodestra in Consiglio comunale, parte all'attacco e non risparmia i politici locali e regionali: "Questa mossa appare come un banale tentativo di dare una funzione a spazi inutilizzati, piuttosto che concentrarsi sulle vere emergenze che insistono sul Santo Stefano. Sono deluso dalla mancanza di azione da parte dei rappresentanti politici pratesi del Partito Democratico, maggioranza in Regione Toscana, per migliorare i gravi problemi dei servizi sanitari del territorio. L'assessore Stefano Ciuoffo e in particolare il consigliere regionale Ilaria Bugetti hanno dimostrato di non essere in grado di incidere su questioni così importanti, per non dire letteralmente "vitali" per la popolazione. La mossa da parte della Regione sembra essere stata "ispirata" dal recente sopralluogo fatto dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, all'ospedale Santo Stefano, quando ha evidenziato che l'ala nord era inutilizzata e occupata solo da scatoloni. Mi sento di fare un parallelo con l'espressione napoletana "facite ammuina", che si usa per dare l'impressione di essere produttivi quando in realtà si sta solo facendo finta di fare qualcosa".