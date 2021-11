08.11.2021 h 17:44 commenti

L'Aid Prato cerca un nuovo presidente: Manuela Zacchini lascia dopo 12 anni

Le elezioni sono programmate per il 1 dicembre al polo scolastico di via Galcianese. In questi anni l'associazione ha fatto passi da gigante e sono al via 34 incontri e 120 laboratori per studenti di 16 istituti comprensivi della provincia

La sezione di Prato dell'Aid (Associazione italiana dislessia) sta per eleggere un nuovo presidente, Manuela Zacchini lascia infatti dopo ben 12 anni di lavoro : impegno, di cui va fiera, e passa il testimone. L’elezione del nuovo presidente è già programmata per il 1 dicembre, saranno i circa 150 soci dell’Aid Prato a deciderlo votando, di persona, nella sede dell’associazione in via Galcianese (presso il polo scolastico). Ma intanto giovedì 11 novembre alle 21,15 c’è un incontro online che si chiama "Ricordare il passato e progettare il futuro" dedicato a ripercorrere questi anni e gettare le basi per andare oltre (per partecipare c’è il link http://meet.google.com/hyy-jjea-pjr).

“Ricordo il primo incontro appena eletta presidente dell’Aid Prato, 12 anni fa, con tre insegnanti e un gruppetto di coraggiosi genitori - dice Manuela Zacchini -. E quando penso che all’ultima Giornata di Apprendimento digitale ad Officina Giovani, la sesta edizione, neanche un mese fa, erano coinvolti oltre 600 insegnanti di scuole di ogni ordine grado non mi sembra vero. In mezzo c’è tanta passione che certo continuerà anche dopo che avrò passato il testimone”.

Manuela Zacchini quasi si commuove ripensando a come è cresciuta l’associazione in questi anni. Centinaia di incontri e laboratori, decine di iniziative di sensibilizzazione, orientamento e formazione per insegnanti, studenti e famiglie, punti di ascolto e campus. E in mezzo scambi culturali, spettacoli, convegni e l’esperienza faticosa ma anche stimolante della pandemia. Una rete consolidata, di cui fanno parte studenti, insegnanti, famiglia, scuole, provveditorato agli studi e istituzioni e che offre sostegno e supporto specializzato per affrontare i disturbi specifici dell’apprendimento, favorendo lo studio delle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie e le strategie compensative.

Proprio adesso stanno partendo i 5 progetti di novembre 2021 con 34 incontri, 120 laboratori rivolti ad altrettanti studenti di 16 istituti comprensivi coordinati da 14 tutor e 22 referenti.