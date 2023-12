06.12.2023 h 17:32 commenti

L'acqua protagonista della nona edizione di Tuscan Art Industry

Primo appuntamento il 16 dicembre con un itinerario alla scoperta dell'Ombrone dove a fare da cicerone sarà il biologo Andrea Vannini. L'edizione 2023 dedicata all'alluvione e ai cambiamenti climatici

Nona edizione per Tai 2023 la manifestazione è sostenuta da Regione Toscana nell’ambito del bando Toscana Incontemporanea 2023 e da Comune di Prato.

Il focus di questo anno è l’acqua come unione tra arte, natura e industria. Alla luce dei recenti accadimenti che hanno colpito la Regione Toscana e in particolar modo Prato, il progetto vuole dedicare l’immagine di questa edizione all’alluvione. Il progetto sarà suddiviso in varie fasi tra il mese di Dicembre e i primi mesi dell’anno 2024.

Primo appuntamento 16 dicembre con gli itinerari del contemporaneo / Sorgente L’acqua come unione tra arte natura e industria. L’itinerario sarà condotto dal biologo ambientale Andrea Vannini.

La zona sud di Prato conserva almeno in parte una veste paesaggistica che si presta a una lettura multisettoriale e ricca di contrasti. Da un lato edifici rurali tradizionali che si contrappongono all'urbanizzato moderno omologato; dall'altro agricoltura e vivaismo intensivi alternati a nuove forme di coltivazione tradizionale che vengono dall'Oriente. In mezzo, ferite del territorio che rimandano ad un passato non troppo lontano, come discariche e depositi. Ma anche aree sorprendentemente conservate, dove la natura tipica del luogo può svilupparsi e mostrarsi nella sua bellezza.

Spina dorsale di tutto, le vie d'acqua, dominate dal torrente Ombrone che percorre il territorio, domandando attenzione e nuove forme di pianificazione che salvaguardino dai cambiamenti climatici. L'itinerario, che parte dalla frazione di Tavola a Prato e si snoda lungo il corso dell'Ombrone Pistoiese e dei suoi affluenti minori, documenta l'assetto originario del territorio pratese, i suoi cambiamenti e le sue trasformazioni, fino ad arrivare all'area protetta "La Querciola" di Quarrata.

Il percorso avrà inizio alle ORE 09.30 – con ritrovo e partenza dal parcheggio all’angolo tra via Badiani e via Jorio Borchi, Tavola a Prato, durata della passeggiata di circa 3 ore a/r. Per chi lo desidera è possibile portarsi il pranzo a sacco. Si consiglia abbigliamento comodo, il percorso è accessibile a tutti e la partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni scrivere a: info@sc17.it