29.04.2021 h 12:00 commenti

Svolta nel calcio, Toccafondi vende il Prato. La nuova proprietà è la società romana Commini Group srl

Dopo 42 anni la squadra di calcio cambia gestione. Il passaggio di quote già firmato davanti al notaio. Paolo Toccafondi: "Auguro di poter raggiungere i più prestigiosi traguardi". La nuova proprietà sarà al timone dal primo luglio. La Commini Group si occupa di logistica, turismo, comunicazione e nuove tecnologie

nadia tarantino

Dopo 42 anni di gestione ininterrotta, arrivano i titoli di coda: la famiglia Toccafondi ha venduto l'Ac Prato. L'atto di cessione è stato firmato oggi, giovedì 29 aprile, nello studio dei notai D'Ambrosi e Casale. Dal prossimo primo luglio la squadra di calcio della città passerà alla Commini Group spa e al suo presidente, Stefano Commini.E' stato Paolo Toccafondi, presidente storico dell'Ac Prato che ha ereditato la carica dal padre Andrea, a ufficializzare il passaggio di proprietà con un comunicato stampa: “Ringrazio i tifosi del Prato che in tutti questi anni hanno, ognuno a proprio modo, sostenuto il club – ha scritto – auguro a loro di poter raggiungere i più prestigiosi traguardi, certamente abbinati anche alla migliore gestione possibile della società che rappresenta per il sottoscritto e per la sua famiglia un vero e proprio motivo d'amore”. Firmato 'Paolino' Toccafondi.Una dichiarazione d'amore e di orgoglio per 42 anni di gestione a tratta anche molto turbolenta, di rapporti non sempre facili con i tifosi, di malumori più o meno manifesti.Il sindaco Matteo Biffoni ha confermato la cessione con tre cuori che richiamano i colori biancazzurri e una foto dei tifosi del Prato in festa.La cessione arriva a sorpresa dopo quella saltata tre anni fa con l'avvocato Joseph Romano che scatenò una serie di reazioni, dalle denunce incrociate per tentata truffa e abuso d'ufficio tra Paolo Toccafondi e il Comune di Prato, nella persona del sindaco Matteo Biffoni. Una lite feroce mai ricomposta: il Prato costretto a giocare le partite casalinghe a Montemurlo, il Lungobisenzio lasciato al suo destino, senza inquilini, senza aver mai più ospitato un qualsiasi evento.Paolo Toccafondi non ha mancato di fare gli auguri alla nuova proprietà: “Il mio più sincero in bocca al lupo per questa nuova importante e difficile sfida, ringrazio il dottor Commini per la discrezione e la celerità con cui ha condotto l'operazione”.Operazione che mette la parola fine ad una delle gestioni più longeve in assoluto del calcio italiano e che apre prospettive nuove per i colori biancazzurri e per i tifosi pronti a riporre fiducia in una sfida che ha come obiettivo quello di riportare il Prato nei campionati dei professionisti.L'attuale Cda resta in carica fino al 30 giugno: tempo necessario a “onorare – si legge ancora nel comunicato di Paolo Toccafondi – tutti gli impegni presi con atleti, collaboratori e fornitori”.