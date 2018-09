10.09.2018 h 16:56 commenti

L'Ac Prato su Wikipedia diventa la "Toccafondese" che gioca nel campo di patate di Brozzi e ha sede a Pluto

Squadra di calcio ribattezzata anche sulla famosa enciclopedia on line. Il malcontento va oltre gli striscioni e finisce in rete. E così la Toccafondese gioca nel calcio di patate del contadino di Brozzi e la sua sede è a Pluto Pippo Paperino. Il presidente Paolo Toccafondi non se la prende e dice che non è questa la cosa peggiore delle ultime settimane

nadia tarantino

L'acredine per Paolo Toccafondi, patron dell'Ac Prato, finisce addirittura su Wikipedia, l'enciclopedia on line a contenuto libero a cui tutti possono collaborare attraverso un sistema di pubblicazione che non prevede controlli. Ed ecco che qualcuno si è divertito a mettere le mani sulla pagina che racconta la storia della società di calcio dalla sua fondazione – 1926 – ad oggi. Il Prato, ad un certo punto diventa su Wikipedia “la Toccafondese”, nome con il quale molti tifosi hanno ribattezzato la squadra biancazzurra per sottolineare, in aperto contrasto con la famiglia Toccafondi che ne è proprietaria, la sua longevità al timone.Non se la prende più di tanto Paolo Toccafondi che in questi giorni è stato contestato con striscioni apparsi anche in occasione della festa dell'8 settembre dopo quelli affissi ai cancelli dello stadio a favore del sindaco Biffoni con il quale è in corso una lite giudiziaria sulla mancata assegnazione del Lungobisenzio che ha fatto saltare il ripescaggio in serie C. Una lite senza esclusione di colpi: accuse incrociate contenute in una denuncia di Toccafondi e in un esposto del sindaco approdati a inizio agosto sulla scrivania del procuratore Giuseppe Nicolosi e, per ultimo, una settimana fa, il 3 settembre, lo sfratto coatto dell'Ac Prato dallo stadio di via Firenze. Il presidente fa spallucce, dice di non aver visto la pagina dell'enciclopedia on line e dice che non è questa la cosa peggiore degli ultimi mesi. Non la peggiore, è vero, ma il segnale di un clima che si è ulteriormente infuocato dopo la mancata cessione della società ad un nuovo proprietario.Quando la storia della società arriva agli anni Ottanta, si comincia a parlare, su Wikipedia, di “Toccafondese”. Si raccontano i campionati anno per anno, partita per partita, risultato per risultato. Si ricordano le formazioni, le rimonte degli avversari, le speranze di promozione che, per esempio, si avverano nella stagione 92/93 “con Ceccaroni, Califano e Brunetti, con Remo Bicchierai in panchina”: “La Toccafondese – si legge su Wikipedia – disputa un campionato di C2 da vertice dopo un testa a testa con il Casal di Sangro e assieme agli odiati cugini della Pistoiese (memorabile nell'aprile del 1993 la vittoria a Pistoia per 1-0 con il gol di Ceccaroni con un esodo dei tifosi pratesi giunti a Pistoia con mezzi propri)”.Quando arriva il capitolo “stadio” si legge che “La Toccafondese disputa le sue partite interne presso il campo di patate del contadino di Brozzi. Nella prima metà della stagione 2017-2018 i toccafondiani apostoli disputano le partite casalinghe allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera a causa dei lavori di restyling che interessano il Lungobisenzio”, e subito sotto, capitolo “società”, si legge che “l'Associazione calcio Toccafondese è una società per azioni la cui sede è presso la casa di Pluto Pippo e Paperino. Il presidente e proprietario del sodalizio è Paolo Toccafondi, in carica dal primo luglio 2014, subentrato al padre Andrea, a sua volta in carica dal 1979.Alle 17 la pagina è ancora quella della Toccafondese ma qualcuno, è certo, la riporterà alle origini e il Prato tornerà ad essere l'Ac Prato.