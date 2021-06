Inizia oggi, lunedì 14 giugno, la collaborazione tra il Paperino San Giorgio e l’Ac Prato 1908. Fino al 31 luglio, i bambini che partecipano alla seconda edizione del Psg Summer Camp al comunale di Paperino, indosseranno una maglietta col nuovo logo della squadra della città, avranno la possibilità di incontrare alcuni giocatori della prima squadra laniera e potranno essere supervisionati dalla nascente struttura di scouting biancazzurra. “Inizia oggi una nuova collaborazione sul territorio creata per tutti i ragazzi pratesi e per le loro famiglie” ha affermato il nuovo patron dell'Ac Prato Stefano Commini.

La collaborazione è stata presentata durante l’evento “Verso nuovi orizzonti”, che si è tenuto venerdì 11 giugno al comunale di Paperino di fronte ad un pubblico nutrito nel pieno rispetto di tutti i protocolli vigenti, durante alcune partite del “Torneo della Rinascita” indetto da 18 società della provincia. Presenti Commini e il sindaco Matteo Biffoni che ha aggiunto: “Durante la pandemia abbiamo tolto molto ai nostri ragazzi ed è bello adesso rivedere tutto questo entusiasmo sui campi di calcio della città”.

Dal 28 giugno al 3 luglio il campo del Paperino ospita un'importante manifestazione e un'occasione di crescita per i calciatori con età compresa dai 5 ai 14 anni. Si tratta del campo estivo organizzato dalla Paolo Rossi Academy, fondata proprio dal compianto campione di origine pratese (leggi ).I quattro ragazzi più meritevoli trascorreranno una giornata a Coverciano con altri talenti di tutti i centri estivi della Paolo Rossi Academy. Venerdì era presente all'evento Rossano Rossi, fratello di Pablito, intervenuto in rappresentanza della famiglia: “Paolo sarebbe stato molto fiero di una giornata come questa. La scuola calcio Academy l'aveva fortemente voluta lui”. Tutte le informazioni necessarie e i moduli di iscrizione ai due campi estivi sono disponibili sul sito www.paperinosangiorgio.it .