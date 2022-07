04.07.2022 h 13:36 commenti

L'abbraccio di Vernio a don Maurizio che lascia la parrocchia dopo quindici anni

Il saluto dei parrocchiani, dell'amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato: "Grazie per la disponibilità e l'attenzione verso gli ultimi"

Grande partecipazione, ieri mattina 4 luglio, alla messa di saluto di don Maurizio Corradini che, dopo quindici anni, ha lasciato la parrocchia di San Quirico di Vernio per quella di Sant’Antonio a Reggiana a Prato .

L’amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco Giovanni Morganti, dal vicesindaco Alessandro Storai e dall’assessore Maria Lucarini. Per la comunità ha parlato Aurelio Risaliti, per le case degli anziani Roberto Marchi, mentre Laila Minelli ha portato il saluto dei volontari della Misericordia. Tutti hanno messo in evidenza la mite generosità di don Maurizio, la sua disponibilità per ciascuno, la sua attenzione speciale agli ultimi, il forte spirito di servizio che si è manifestato in modo particolare durante la pandemia. Il nuovo parroco di San Quirico di Vernio è don Giovanny Santa Colorado, che lascia l’incarico di cappellano dell’ospedale Santo Stefano.