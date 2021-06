18.06.2021 h 19:19 commenti

L'abbraccio di Prato alla Mille Miglia, bagno di folla lungo le strade

Il timbro per la velocità oraria della 39edizione è stato fatto in piazza delle Carceri. Per tutto il pomeriggio il ruggito dei motori ha scaldato l'atmosfera cittadina. Qualcuno è arrivato spingendo la macchina, tutti stanchi e accaldati, ma contenti di poter tornare a correre

Il passaggio della Mille Miglia da Prato è stato salutato da centinaia di persone che già dalle 17 di oggi 18 giugno, si sono accalcate in viale Piave e in piazza del Comune per salutare i 375 bolidi storici e le oltre 100 Ferrari che hanno partecipato alla 39esima edizione della rievocazione della storica corsa disputata fra il 1927 e il 1957.“La Mille miglia – ha spiegato Federico Mazzoni presidente dell'Aci Prato – è un assist e noi abbiamo cercato di fare goal. Un grande impegno da parte di tutti, soprattutto delle 18 associazioni coinvolte nell'organizzazione e un bel regalo per Prato”. E i pratesi hanno apprezzato moltissimo. “Sono qui con la mia famiglia – racconta un giovane padre -perchè mi piacciono le auto storiche e voglio insegnare ai miei figli ad apprezzare la bellezza di queste macchine.”E, effettivamente, al punto di timbro orario in piazza delle Carceri ne sono sfilate di tutti i tipi, anche quelle del 1929, che nonostante l'età hanno retto al caldo e ai chilometri. Un viaggio per l'equipaggio a volte scomodo, visto che l'abitacolo è molto piccolo, ma anche di grande collaborazione: il pilota dipende dal navigatore e viceversa, e tutti dipendono dalla macchina che in qualche caso ha anche dato problemi. Corridori e macchine provenienti da tutto il mondo e in particolare dall'Europa, al volante anche qualche donna e equipaggi misti, uniti tutti dalla grande passione per i motori. Lungo viale Piave anche qualche rievocazione storica con macchine militari dell'inizio del secolo scorso.Dopo il rilevamento orario, le vetture sono arrivate in piazza del Comune dove sono state accolte dal suono delle chiarine del Corpo dei Valletti Comunali, per poi proseguire verso Porta pistoiese, Qui i rappresentanti delle associazioni cinesi, coordinati dall’Associazione Generale Ramunion Italia, al ritmo dei colpi di tamburo, hanno fatto danzare il dragone, simbolo nella cultura cinese di saggezza, potere e fortuna, in onore del passaggio da Prato della trentanovesima edizione di quella che forse è la corsa più bella del mondo, viste le auto che la caratterizzano."Siamo onorati di aver partecipato con la nostra coreografia al passaggio delle Mille Miglia da Prato – dichiara Luca Zhou Long, presidente Ramunion Italia –, la città dove molti cittadini cinesi hanno deciso di vivere e costruire il futuro loro e dei loro figli. Auspichiamo che l’unione delle nostre culture sia il fondamento di una collaborazione sempre più serena e proficua per tutti”.La carovana ha poi proseguito verso via Bologna con un omaggio al Lanificio Balli, memoria storica della città . A fare il servizio di accoglienza e di guida da Poggio a Caiano a via Roma il Club “il Biscione” con cinque equipaggi."Una bella festa per tutti: famiglie, appassionati di auto d'epoca e non, grandi e bambini, un’occasione davvero unica di promuovere il nostro territorio a livello mondiale e soprattutto un grande successo - commenta il presidente della Provincia e sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli-.. Tutto è andato per il meglio ed è stato un grande successo, tanto pubblico e tanto divertimento e il ritorno di immagine sarà sicuramente considerevole".