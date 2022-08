30.08.2022 h 07:40 commenti

L'abbraccio di Prato al vescovo emerito Gastone Simoni, oggi la salma arriva in città

Alle 17.30 nella chiesa di San Domenico i cittadini potranno salutare l'amato vescovo. L'ingresso sarà consentito fino a mezzanotte. Domani mattina l'addio nella Cattedrale di Santo Stefano alle 10.30

nadia tarantino

“Non c'è modo migliore che la preghiera per salutare un padre, un pastore, un amico, un fratello. La preghiera per salutare il nostro vescovo emerito. La preghiera ci consente di fare memoria e di mantenere viva la comunione”. E' un invito, un'esortazione forte quella che il vescovo Giovanni Nerbini rivolge ai pratesi per esprimere cordoglio per la scomparsa di monsignor Gastone Simoni, guida della Chiesa pratese per venti anni, dal 1992 al 2012. Monsignor Gastone Simoni, che aveva 85 anni, si è spento nella serata di domenica a Villa Torrigiani, la casa di cura a Fiesole dove era ricoverato in seguito ad un ictus che ha vinto su un cuore già sofferente da tempo.E' grandissimo il dolore di tutta la città, già scossa dalla scomparsa del vicesindaco Luigi Biancalani, una settimana fa. Dolore su dolore. “Già sentiamo la sua mancanza”, ha detto il vescovo Nerbini parlando ai suoi sacerdoti e ricordando che c'è un'eredità da raccogliere e da portare avanti: “La passione per il bene comune, l'amore e l'impegno per una realtà dove nessuno deve rimanere secondo a nessuno”.Oggi, martedì 30 agosto, alle 15, nella cattedrale di Fiesole, la città dove Gastone Simoni si era ritirato a vivere dopo la fine del mandato episcopale e nella quale aveva mosso i primi grandi passi come vicario generale della Diocesi, sarà celebrata una messa di suffragio. Ci sarà anche il vescovo di Prato, assieme a quello di Fiesole. E, idealmente, ci saranno i pratesi: il Gonfalone del Comune di Prato parteciperà, guidato dall'assessore Benedetta Squittieri. Un sentimento di gratitudine e di amicizia che si rinnova, manifestazione di affetto come quella di dieci anni fa quando l'amministrazione comunale decise di conferire a monsignor Gastone Simoni la cittadinanza onoraria, massimo riconoscimento civile. Una decisione unanime, che non trovò voci fuori dal coro perché nessuno ha mai messo in discussione l'amore di Gastone Simoni per questo territorio, l'impegno per superare la difficoltà, per affrontare e vincere le sfide, anche le più delicate e difficili.Come è naturale, monsignor Simoni tornerà per l'ultima volta a Prato: la salma arriverà alle 17.30 nella chiesa di San Domenico che terrà le sue porte aperte fino a mezzanotte per consentire a tutti di rendere omaggio, recitare una preghiera, lasciare un fiore.L'addio domani, mercoledì 31, alle 10.30 nella cattedrale di Santo Stefano. Una cerimonia che sarà un abbraccio ad una delle figure più apprezzate e benvolute della Chiesa pratese.Apprezzato e amato monsignor Gastone Simoni per la sua dedizione alla gente, al popolo, ai giovani, agli ultimi. Fu per aiutare i più bisognosi che 'inventò' l'Emporio della Solidarietà: un supermercato con generi di prima necessità per sfamare le famiglie in difficoltà economica; oggi ce n'è uno in ogni città o quasi, ma allora era il primo in Italia e l'esperienza suscitò curiosità. E fu per celebrare il valore del lavoro che istituì il premio Santo Stefano: un modo per riconoscere la buona imprenditoria, per premiare gli imprenditori più attenti all'etica e al rispetto del lavoratore. E fu lui a volere la casa per i padri separati e la casa per le ragazze madri: due strumenti per sottolineare un valore irrinunciabile, quello della famiglia. Tante, tantissime altre iniziative nel corso del suo mandato episcopale, durato venti anni. Non venti anni qualsiasi: venti anni di grande trasformazione sociale, culturale, economica. Cambiamenti epocali che Prato ha attraversato con il suo Pastore.Quando il 9 aprile 2012 arrivò ai suoi 75 anni, monsignor Gastone Simoni, nominato vescovo da Papa Giovanni Paolo II a dicembre del 1991, rassegnò le dimissioni, come previsto dal diritto canonico. Papa Benedetto XVI le accolse qualche mese più tardi, il 29 settembre; quel giorno cominciò l'avventura del vescovo Franco Agostinelli, terzo vescovo residenziale di Prato dopo monsignor Pietro Fiordelli e, appunto, monsignor Gastone Simoni.