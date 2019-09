Città in festa oggi, sabato 7 settembre, per l'ingresso del nuovo vescovo, il quarto dopo Pietro Fiordelli, Gastone Simoni e Franco Agostinelli. Il solenne ingresso nella diocesi di Prato è stato organizzato nei minimi dettagli con un cerimoniale ricco di tappe e di incontri prima della celebrazione della messa sul sagrato della cattedrale di Santo Stefano. Piazza Duomo piena fino all'inverosimile con tantissimi pratesi riuniti in un abbraccio ideale.

"Voglio camminare in mezzo a voi - ha detto il nuovo vescovo parlando in piazza Duomo davanti alle autorità, al clero diocesano e ai fedeli -. Voi vi aspettate molto da me, a ragione, ma sono anche io che ho bisogno di voi. Dobbiamo volere bene a tutti - ha proseguito - Tendere la mano e aprire il cuore anche a chi è lontano. Mi metterò in ascolto di tutti" ha ribadito nel corso dell'omelia, sottolineando la necessità di dare "il nostro originale contributo nella difesa dell'ambiente".