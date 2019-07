02.07.2019 h 21:00 commenti

L'abbattimento dell'ospedale può attendere, l'Asl fa ricorso al Consiglio di Stato

Lo ha deciso oggi pomeriggio il direttore generale Paolo Morelo Marchese dopo essersi consultato con l'ufficio legale

L'abbattimento del vecchio ospedale può aspettare. L'Asl Toscana Centro farà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Toscana che ha dato ragione alla seconda classificata, il raggruppamento d'impresa capitanato dalla Del Debbio costruzioni di Lucca, nella gara d'appalto per la demolizione selettiva del Misericordia e Dolce che, lo ricordiamo, lascerà il posto al parco urbano voluto dal Comune di Prato. La decisione di ricorrere è stata presa oggi pomeriggio, 2 luglio, dal direttore generale Paolo Morello Marchese dopo essersi consultato con l'ufficio legale dell'azienda sanitaria che dopo l'esclusione della prima e della seconda classificata, aveva aggiudicato l'appalto in via definitiva alla terza classificata, l'umbra Rad service. "Riteniamo che ci siano i presupposti per chiedere un secondo pronunciamento dei giudici. - afferma Morello Marchese - Per noi non è legittimo ciò che hanno commesso la prima e la seconda classificata non dichiarando le condanne definitive avute rispettivamente da una subappaltatrice e da una ditta ausiliaria. Tra l'altro lo stesso Tar non si è ancora espresso sul ricorso della prima classificata all'appalto, la Daf. Le cose da chiarire, quindi, sono molte". Alla base della decisione non ci sarebbero ragioni economiche (Del Debbio era la ditta più cara sotto questo aspetto) perché Morello Marchese ribadisce che il prezzo è e resterà quello della vincitrice che per propria colpa ha costretto l'Asl a scorrere la graduatoria. Il vincitore, chiunque sia, si rivarrà poi sulla prima. E' probabile che ricorra al Consiglio di Stato anche la terza classificata a cui l'Asl aveva affidato l'appalto prima di congelare tutto in attesa del pronunciamento del Tar. Stavolta i tempi dovrebbero essere più stretti perché trattandosi di appalti il Consiglio di Stato dovrebbe esprimersi entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Inutile dire che con l'estate nel mezzo, la parola fine a questa guerra di carte bollate non arriverà prima dell'autunno. Una storia da far invidia all'Odissea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus