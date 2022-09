28.09.2022 h 17:07 commenti

Kouassì illude il Prato che deve accontentarsi di un punto a Sant'Angelo

Finisce in partita la sfida con i lombardi per la quinta giornata del campionato di serie D. Biancazzurri meritatamente in vantaggio ma poi si fanno raggiungere per colpa di un errore nell'uscita dal basso

Il Prato torna da Sant'Angelo Lodigiano con un punto e qualche rammarico per come si stava mettendo la partita prima dell'errore in uscita dalla difesa che ha consentito ai lombardi di pareggiare. E' finita così 1-1 nel turno infrasettimanale valido come quinta giornata del campionato di serie D, girone D. I biancazzurri salgono così a quota 8 punti in classifica, posizionandosi appena sotto la quota play off.

I ragazzi di Favarin partono bene sul campo di una formazione reduce da tre sconfitte e al 14' raccolgono i frutti della pressione offensiva con Kouassì che segna grazie ad un tiro dal limite sul quale il portiere dei padroni di casa non è irreprensibile. I biancazzurri continuano a fare gioco sfiorando il raddoppio in almeno due occasioni. Poi, quando la situazione appariva in pieno controllo, ecco il patatrac, con un errore in uscita dal basso che ha dato a Zazzi la possibilità di pareggiare le sorti dell'incontro. Saranno i due gol che fissano il risultato finale, con un secondo tempo dove il Sant'Angelo forse osa qualcosina di più rispetto ai lanieri con Falsettini che si fa trovare sempre pronto.

S.Angelo: Ferrara; Nobile, Baggi, Confalonieri, Eberini; Ciccone (28's.t. Sparviero), Panatti (24's.t. Caporali), Zazzi; Gomez, Pesenti, Bugno. A disposizione: Cantoni, Barracane, Moracchioli, Bosco, Hoxha, Gobbi, Silla. Allenatore: Gatti.

Prato: Falsettini; Campaner (6's.t. Nizzoli), Cecchi, Colombini, Noferi; Aprili (17's.t. Masini), Ba (31's.t. Trovade), Cela; Kouassi (17's.t. Nicoli); Colombi (45's.t. Souare), Mobilio. A disposizione: Nucci, Sciannamè, Lazzeri, Frugoli. Allenatore: Favarin.

Arbitro: Franzò di Siracusa. Assistenti: Castellari di Bologna e Mambelli di Cesena.

Marcatori: 14'p.t. Kouassi, 33' Zazzi.

Note: ammoniti: Kouassi (9'p.t.), Confalonieri (34'p.t.), Panatti (44'p.t.), Campaner (2's.t.), Cela (22' s.t), Nicoli (48's.t.). Angoli: 11-9. Recupero: 0'p.t.; 6's.t.