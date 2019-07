05.07.2019 h 15:24 commenti

Ko la piattaforma per i disabili al Castello dell'Imperatore. Il servizio garantito dalla Pubblica Assistenza

Si tratta di un guasto e il Comune ha già attivato le procedure per la riparazione o la sostituzione. Disagi per chi ha problemi di mobilità e vuole visitare il monumento o accedere all'arena del cinema all'aperto

La piattaforma posta all’ingresso del Castello dell’Imperatore, a servizio dei disabili, è rotta. Un problema per chi ha difficoltà di mobilità e vuole sfruttare, ad esmepio, l'area all'aperto poer il cinema d'estate. Gli uffici comunali hanno subito avviato le procedure per la riparazione o la sostituzione.

"L’accesso al Castello, in particolare per il cinema all'aperto - si specifica in una nota -, sarà comunque garantito tramite la Pubblica Assistenza, telefonando al numero 0574/25725 entro le 14 del giorno stesso in cui è richiesto il servizio".

"Il Comune di Prato si scusa con tutti i visitatori del Castello - commenta l'assessore Simone Mangani -. L'impianto è stato ripetutamente vandalizzato nel corso del tempo e sempre riparato in tempi il più possibile rapidi. Questa volta sembra non vi sia un atto vandalico ma un guasto alla base del mancato funzionamento. Il concessionario del cinema all'aperto, informato l'appaltatore del Castello, ha richiesto intervento alla vicinissima Pubblica Assistenza. La disponibilità di quest'ultima consente il mantenimento del servizio".