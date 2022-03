17.03.2022 h 13:18 commenti

Klm, procedura di licenziamento per quattro lavoratrici pratesi addette alle spedizioni

La compagnia aerea olandese smantella, dopo 20 anni, l'ufficio cargo dell'interporto, salvata solo la posizione del responsabile commerciale. Durante la pandemia numeri da record per le spedizioni di merci. Filt Cgil: "Una decisione incomprensibile, la Toscana continua a perdere posti di lavoro. Serve un tavolo con le istituzioni"

L'ufficio cargo della Klm all'interporto della Toscana rischia la chiusura: su un organico di cinque persone per quattro, tutte donne, è scattata la procedura di licenziamento.Una decisione a livello nazionale che impatta però, in modo drastico sulla realtà pratese. L'ufficio è stato aperto nel 2002 e si occupa delle spedizioni dall' Emilia Romagna alla Puglia, quindi con diverse tipologie di prodotti: dal tessile, al calzaturiero fino al food.Le quattro lavoratrici per cui è scattata la procedura di esubero, si occupano di seguire tutta la filiera della spedizione; dalla quotazione, fino al recapito. Un lavoro che, durante la pandemia è stato svolto da casa con risultati importanti: nel 2021 il settore ha registrato un incremento notevole, a differenza di quanto avvenuto per il comparto passeggeri."La decisione di Klm - ha spiegato- ci ha colti di sorpresa visto i buoni risultati ottenuti, quindi non capiamo quali sia la motivazione. Chiudere questo ufficio vuol dire anche una perdita di posti di lavoro e un impoverimento del territorio. Siamo preoccupati e per questo chiediamo alle istituzioni di aprire un tavolo di confronto visto che ogni volta che si parla di ristrutturazione la Toscana è penalizzata".Oggi, 17 marzo, dal tavolo tra sindacati e Klm convocato al Ministero del lavoro non è uscita nessuna proposta da parte dell'azienda che non sembra intenzionata neppure a utilizzare i sette mesi di Cassa integrazione ancora disponibili. Prossimo appuntamento ad aprile, ma le lavoratrici sono pessimiste."Chiediamo di poter lavorare da casa - spiega la responsabile dell'ufficio- come abbiamo fatto durante la pandemia. Ci siamo sempre impegnate nonostante nel 2020 fosse già stato annunciato un taglio del personale".Tra le proposte, oltre a quelal del licenziamento, l'azienda potrebbe offrire una soluzione mista fra presenza in ufficio, a Milano, e il lavoro da casa. "Una richiesta inaccettabile - commenta- visto che noi viviamo a Prato. Le trasferte sarebbe molto onerose, perché l'azienda vorrebbe una presenza in ufficio di almeno due volte la settimana. Chiediamo invece di concentrare le trasferte tutti insieme."L'unica posizione salvata è quella del commerciale: "Il mio portafoglio clienti - spiega- è a livello internazionale e quindi non legato alla territorialità per questo per ora non sono a rischio. Certo che senza il lavoro delle mie colleghe il servizio offerto si impoverisce".A portare la solidarietà alle lavoratrici questa mattina durante il presidio organizzato dalla Cgil davanti al cargo Klm, anche molti spedizionieri, clienti della compagnia aerea olandese.