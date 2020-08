28.08.2020 h 14:19 commenti

Kickboxing e solidarietà, il 3 e il 4 settembre l'appuntamento è con Kaimuay Passerella

Presentato il ricco programma che vedrà la partecipazione della campionessa mondiale Emily Wahby. Occasione, sia per i grandi che per i piccini, di avvicinarsi alla disciplina sportiva che si pratica sul ring. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato

Prato si prepara a Kaimuay Passerella, l'iniziativa di kickboxing Muay Thai in programma il 3 e il 4 settembre ai giardini della Passerella. Un programma ricco per grandi e piccini con un vero ring sul quale prendere confidenza con la disciplina sportiva e con dimostrazioni e lezioni a cui prenderà parte anche la campionessa mondiale Emily Wahby. Un'occasione d'oro perché non capita certo tutti i giorni di assistere alla lezione di una campionessa. La due giorni, con l'allestimento di un punto ristoro che offrirà specialità thailandesi ed orientali, è organizzata dall'associazione Kaimuay, dai comitati Quelli di Piazza Ciardi e Le vie del Serraglio, Unicef e Left Lab con il patrocinio del Comune di Prato.

A presentare il programma oggi, venerdì 28 agosto, sono stati l'assessore allo Sport Luca Vannucci, il presidente di Kaimuay Alessandro Bertoglio, Emily Wahby, Gianluca Mantovani di Quelli di Piazza Ciardi e Le vie del Serraglio, Laura Badiani di Unicef Prato, Edoardo Pagliai di Aut Bar che si occuperà degli aperitivi con ispirazione thailandese ed orientale e Edoardo Carli di Left Lab, circolo che attraverso la Casa del Popolo Orsetti gestisce il punto ristoro della Passerella con grande successo.

"Le associazioni svolgono un lavoro importantissimo in uno spazio verde davvero bello e alle porte del centro storico, per troppo tempo luogo di ritrovo per presenze indesiderate - ha detto l'assessore Vannucci - con grande impegno sono riuscite a riappropriarsi dell'area restituendola alla fruizione pubblica e ad organizzare due giorni dedicati allo sport e al divertimento per tutte le famiglie, imparando le regole che disciplinano il Kaimuay, in primis il rispetto per l'avversario e il fairplay".

A partire dalle 15 di giovedì 3 quindi si susseguiranno dimostrazioni di combattimento sul quadrato e prove per adulti e bambini, e venerdì 4 anche l'apericena organizzato da Aut Bar. Il tutto con uno scopo benefico: sarà presente lo stand di Unicef con delle Pigotte speciali realizzate dalle volontarie dell'associazione. Come ha spiegato la presidente Laura Badiani, il ricavato della vendita sarà devoluto al progetto per l'istruzione delle bambine nei Paesi africani, dove l'abbandono scolastico femminile arriva al 40 per cento.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus