Ketamina e pasticche di ecstasy con l'effigie della maschera di Dalì, in manette due spacciatori

I carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato due uomini di 31 e 32 anni. Sequestrati stupefacente e soldi. La droga, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato tra 7 e 8mila euro

Un etto e mezzo di ketamina, venti pasticche di ecstasy con impressa l'effigie della maschera di Salvador Dalì e duemila euro in contanti. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri del Nucleo investigativo di Prato che nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, hanno arrestato due cinesi di 31 e 32 anni, fermati in via del Confine, non distante da un locale frequentato da connazionali. Ad attirare l'attenzione degli inquirenti, già nelle settimane passate, era stata l'assidua frequentazione dei due cinesi in locali notturni. Appostamenti e pedinamenti hanno fatto emergere l'attività di spaccio. I carabinieri hanno trovato e sequestrato anche il materiale usato per confezionare le dosi. Secondo i militari, la droga sequestrata avrebbe fruttato tra i 7 e gli 8mila euro.



