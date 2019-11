08.11.2019 h 14:19 commenti

Ketamina e ecstasy, arrestato dai carabinieri un trentottenne

L'uomo era già stato denunciato per possesso di droga lo scorso settembre. Da allora i militari non lo hanno mai perso di vista e ieri sera lo hanno fermato e trovato con quasi due etti e mezzo di ketamina e una cinquantina di pasticche di ecstasy

Quasi due etti e mezzo di ketamina e 50 pasticche di ecstasy sono stati sequestrati ad un cinese di 38 anni che nella serata di ieri, giovedì 7 novembre, è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato che già lo avevano denunciato a settembre per possesso di una decina di grammi di ketamina e qualche pasticca di ecstasy. In quella occasione il trentottenne era stato scoperto a rifornire di droga i frequentatori, suoi connazionali, dei circoli di Prato e di Firenze che lui raggiungeva in taxi. Scattò solo la denuncia ma i carabinieri da quel momento non lo hanno mai perso di vista e ieri lo hanno bloccato fuori dalla sua abitazione, in via Borgioli. Ketamina e ecstasy gli sono stati trovati sia addosso che nascosti in casa.



