Karaoke, ballo e cena alla faccia del coprifuoco: multati la proprietaria e 35 clienti di un locale notturno

Il blitz dei carabinieri è scattato la scorsa notte in via dei Confini. Già da qualche giorno il locale era tenuto sotto controllo per il continuo viavai di persone e auto

Blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Prato in un locale notturno in via Dei Confini. La proprietaria, una donna cinese di 49 anni, e tutti i 35 clienti trovati all'interno sono stati denunciati. Il locale è stato chiuso. Il controllo è scattato nella notte di giovedì 26 novembre. Già da qualche giorno i militari stavano conducendo un'attività di osservazione dopo aver notato un intenso viavai di auto e persone in un orario non consono alle limitazioni imposte dall'ultimo Dpcm per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Il locale notturno ha continuato ad offrire intrattenimento ai suoi clienti: karaoke, bar, cene. La proprietaria aveva organizzato tutto nei dettagli con regole severe per l'accesso della clientela a cominciare dall'arrivo in gruppo in taxi per non dare troppo nell'occhio. All'ingresso un cane di grossa razza addestrato al controllo dell'area esterna del locale.

I carabinieri hanno sorpreso i clienti a cena, con musica a tutto volume, pista da ballo e nessun rispetto delle prescrizioni sanitarie.



Edizioni locali collegate: Prato

