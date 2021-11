22.11.2021 h 18:20 commenti

Judo, un tecnico pratese nominato alla guida della Nazionale Cadetti

Importante riconoscimento per Fabio Barni, maestro dell'Accademia Prato che recentemente ha ottenuto la qualifica di Istruttore ed è stato inserito tra gli Atleti Azzurri d'Italia per i suoi meriti sportivi e da allenatore

Il pratese Fabio Barni, 44enne maestro dell'Accademia Prato, è il nuovo allenatore della Nazionale italiana cadetti di Judo. La nomina arriva a pochi giorni da altri due importanti riconosacimenti per il tecnico che ha ottenmuto prima la qualifica di Istruttore e poi quella di Atleta Azzurro d'Italia, conquistata da Barni grazie ai tantissimi risultati raggiunti da atleta, in cui brillano le 20 medaglie ai campionati italiani, e, successivamente, da allenatore, tra cui vari titoli nazionali individuali e a squadre dei propri atleti.

"Un ruolo di prestigio - è il commento dell'Accademia Prato - che Fabio ha indubbiamente meritato e che cercherà di coprire con il massimo dell’impegno e della passione possibile per portare i migliori atleti under 18 d’Italia il più vicino possibile alla realizzazione dei loro sogni rendendo così fieri di questo lavoro non solo colleghi e atleti ma l’Accademia Prato e la Toscana tutta".

Intanto durante il fine settimana appena trascorso si é svolto al Palafijlkam di Lido di Ostia il campionato italiano esordienti B a cui hanno partecipato due atleti della società pratese. Tommaso D’Addona, campione regionale in carica dei 46 kg, si è fermato al primo turno dopo aver condotto il suo incontro per buona parte del tempo regolamentare. Nella categoria 38 kg, in cui regala addirittura 7 kg agli avversari, Gabriele Nerucci, ha invece sfiorato il podio imponendosi con tecnica, determinazione e tanto cuore sul tatami romano. Cinque gli incontri disputati da Gabriele, tre vittorie di spessore e una sconfitta hanno portato il nostro atleta a disputare la finale per la medaglia di bronzo. Molto combattuto è stato l’incontro finale della sua gara, il cui risultato é stato deciso solo al Golden Score.

Prossimo appuntamento per gli agonisti gialloblu, il campionato italiano assoluto di metà dicembre che vedrà impegnati sei atleti tesserati Accademia Prato.