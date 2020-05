15.05.2020 h 10:25 commenti

Ivo Vignali lascia Gida: "Servono figure tecniche per gestire questa fase"

La scorsa settimana, dopo l'approvazione del bilancio da parte del Cda, ha rassegnato le dimissioni. Confindustria Toscana Nord sta valutando il suo sostituto fra una rosa di nomi che potrebbero anche non essere l'espressione del mondo delle lavorazioni umide

Ivo Vignali si è dimesso dalla carica di consigliere di Gida, subito dopo l’approvazione, la scorsa settimana, del bilancio da parte del Consiglio di amministrazione. “La situazione che sta vivendo Gida è molto delicata e complessa – ha spiegato Vignali – servono figure tecniche e specialistiche in grado di gestirla. Stiamo scontando gli errori della politica regionale e locale, da anni chiediamo invano la realizzazione del termovalorizzatore, nel frattempo è in riparazione il forno per la depurazione dei fanghi, che resta comunque un impianto vecchio. In questo periodo la depurazione avviene all’esterno con costi molto elevati. A questo si aggiunge che le aziende, a cui è stata aumentata la tariffa del 33% ,sono ferme a causa del Covid.”

Tocca a Confindustria Toscana Nord trovare il sostituto di Vignali: "Abbiamo una rosa di nomi che stiamo valutando anche al di fuori del settore legato alla gestione delle acque o delle lavorazioni umide – ha spiegato Andrea Cavicchi – Il momento è particolare anche perché ci sono stati alcuni avvicendamenti negli ultimi tempi. Ora servono consiglieri che abbiano anche competenze finanziarie per gestire questa fase. Il continuo cambiamento non giova”.

Entro fine giugno è stata convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.



Edizioni locali collegate: Prato

