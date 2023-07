Sullo stadio, Commini ha detto che sta lavorando sul.project financing: "Ho parlato con Faggi e Biffoni. Per settembre ottobre presenteremo il businnes plan dopo aver parlato col Comune e valutati gli spazi esistenti per poter realizzare quanto previsto".

L'ufficialità è arrivata. Il nuovo direttore generale del Prato è Ivano Pastore, 53 anni, un passato da calciatore (Taranto, Cavese, Catanzaro, Trani, Matera) e un presente da dirigente. Dietro la scrivania, nella Nocerina (2010-2012) ha vinto il campionato di serie C. Ha conquistato i play off di Lega Pro con Benevento, Viterbese e Casertana. Col Rimini ha vinto un campionato di serie D. Proviene dall’Ascoli, serie B, dove per due anni ha rivestito l'importante ruolo di collaboratore tecnico e responsabile area scouting dopo aver lavorato in qualità di osservatore nel Milan dal 2017 al 2019.Il nuovo dg Ivano Pastore ha inaugurato la sua esperienza biancazzurra dicendo: "Prato ha una proprietà seria e per questo ho accettato. Miglioreremo alcune cose, dove arriveremo lo scopriremo ma adesso pensiamo a dare il massimo. Domani presenteremo il nuovo direttore sportivo e sullo staff tecnico vi forniremo tutti i dettagli. Confermato invece il settore giovanile, che ha fatto un lavoro eccezionale e il direttore sportivo nuovo avrà supervisione sulle principali squadre giovanili con la Juniores che sarà sempre più integrata con la prima squadra".Dunque Pastore non si è sbilanciato sui nomi dei giocatori e del nuovo tecnico, visto che ha ribadito il concetto del rispetto dei ruoli e che questa partita sarà affrontata domani dal direttore sportivo che sarà ufficializzato in un'altra conferenza stampa ma ormai il nome è quello di Riccardo Bolzan. Probabile l'annuncio della conferma in panchina di mister Lucio Brando.Sul ritiro precampionato, il direttore ha comunicato che la sede sarà Fanano. La prima scelta di Montepiano è saltata per un problema tecnico e dunque il Prato rimpiazzerà il Modena posticipando il proprio prestagione inizialmente fissato per il 24 luglio. Commini ha poi precisato che il contratto con Pastore sarà biennale.