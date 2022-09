12.09.2022 h 18:41 commenti

Ius Scholae, Nannicini: "E' necessaria una riforma più coraggiosa"

Il candidato del centrosinistra nel collegio uninominale ha incontrato insieme ai Giovani Democratici i ragazzi pratesi di seconda generazione e le associazioni di migranti del territorio

“L'impegno per riconoscere i diritti negati di un milione e mezzo di giovani italiani senza cittadinanza - 11 mila solo a Prato - è una priorità politica”. L’ha dichiarato il candidato all'uninominale per la lista dei democratici e progressisti Tommaso Nannicini incontrando i giovani pratesi con background migratorio e le associazioni di migranti del territorio all’iniziativa organizzata dai Gd Prato al Teatro Shalom.

“Appoggio le proposte di riforma complessiva in materia di politiche migratorie e di cittadinanza presentate dai Gd: riformare la cittadinanza oltre lo Ius Scholae; superare la Bossi-Fini e il reato di clandestinità; portare in Parlamento una nuova legge sull'immigrazione; contrastare le discriminazioni lavorative e residenziali - prosegue Nannicini -. Prato è un laboratorio prezioso in cui giovani di diversa origine e con un presente comune possono proporre una visione di città e di Paese adatta a loro, impegnandosi insieme per realizzarla. ll Pd ha peccato di timidezza mettendo in programma solo lo Ius Scholae, che è stato un punto di mediazione e non certo di partenza per noi. La nostra comunità politica ci chiede di fare di più e fare meglio, io raccolgo questa sfida con convinzione”. E sottolinea: “La nostra sfida è contro una destra che punta a smantellare i diritti di cittadinanza, le politiche migratorie e di integrazione. Già vediamo crescere gli episodi di discriminazioni mentre i loro ultrà assaporano la vittoria. Ma credo fortemente nella resilienza dei democratici e progressisti, nel loro riscoprirsi comunità politica nei momenti cruciali. Questo lo è”.



