Il 17 gennaio è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale per Compagnia Italiana Alimentari che nel 2019, dopo una procedura concorsuale di concordato, aveva ceduto con riserva della proprietà l'azienda pratese alla Nuova Food che a sua volta aveva concesso in affitto a Gegè azienda di ItalPizza i diritti del ramo d’azienda pizze ( leggi ).Contemporaneamente è stato nominato il Ctu che sta procedendo alla valutazione dell'azienda in vista della pubblicazione della manifestazione d'interesse che, a questo punto, probabilmente slitterà di un mese rispetto a quanto previsto. A dicembre Gegè, aveva dato la disponibilità a rimanere nello stabilimento di Prato fino al 31 marzo: con la nuova tempistica si apre così una fase delicata di trattativa per la continuazione aziendale fino alla vendita competitiva. In attesa che il destino dello stabilimento di Casale che occupa cento dipendenti dieci contratti a termine in scadenza fra gennaio e febbraio non sono stati rinnovati e fra i sindacati c'è preoccupazione per il destino degli altri lavoratori: "Siamo molto preoccupati - spiega Andrea Piccini Fai Cisl - anche perché sembra che Gegè non sia disposta a prolungare la sua permanenza in azienda. Speriamo ovviamente che ci siano aziende interessate all'acquisto".