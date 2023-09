18.09.2023 h 18:04 commenti

Italia Viva a caccia di una nuova guida, il 15 ottobre ci sarà il primo congresso provinciale

Per la prima volta gli iscritti pratesi del partito di Renzi sono chiamati a scegliere il presidente. Snodo cruciale in vista delle amministrative 2024

(e.b.)

Il 15 ottobre gli iscritti di Italia Viva, saranno chiamati a scegliere la figura che guiderà il partito pratese nei prossimi anni. E' convocato per quella data il primo congresso del partito di Matteo Renzi in ambito provinciale. Si vota per eleggere il presidente. Il quadro è tutt'altro che chiaro e non solo perché le regole del gioco sono appena state diramate e non è ancora stata fatta una riunione per fare il punto.Il nodo vero da sciogliere è se il partito arriverà a questo appuntamento con una candidatura che faccia sintesi rispetto alle due anime presenti o se ci sarà uno scontro tra un candidato che rappresenti il fronte attualmente più vicino all'amministrazione comunale che ha nell'assessore Giacomo Sbolgi il suo punto di riferimento, e quello più ostile a Matteo Biffoni e in generale al Pd che al momento trova corpo in uno dei due coordinatori uscenti, Giancarlo Cecchi. A proposito. L'ex direttore della Provincia non si ripresenterà a causa della recente condanna definitiva a tre anni e sei mesi per bancarotta nell'ambito del procedimento sul crac del colosso dell'edilizia Btp di cui era manager. Potrebbe emergere il nome dell'altra coordinatrice, Veronica Versace Scopelliti oppure quello dell'assessore Sbolgi, seppur suo malgrado, ma è presto per azzardare ipotesi proprio perché manca ancora un ragionamento di fondo sugli obiettivi finali anche rispetto all'importante appuntamento elettorale delle comunali 2024 e delle possibili alleanze.