Italia sovrana e popolare, ecco i candidati della lista "anti sistema"

Stamani volantinaggio al mercato di viale Galilei e presentazione dei nomi che compaiono nei collegi che riguardano Prato

Da sinistra Zanieri, Colaianni, Cianelli, Martello

Si propone come forza alternativa ai partiti dell’agenda Draghi la lista Italia sovrana e popolare che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. I candidati dei collegi pratesi, uninominali e plurinominali, della realtà “antisistema” si sono dati appuntamento questa mattina, 5 settembre, al mercato di viale Galilei per presentarsi agli elettori e fare volantinaggio. Veronica Colaianni, psicoterapeuta, pistoiese, candidata all’uninominale alla Camera, punta il dito contro le scelte fatte in campo nazionale durante la pandemia: “Ad esempio l’obbligo vaccinale e i Green pass che si sono dimostrati uno strumento inefficace per bloccare i contagi. E’ contro la Costituzione. Ci sono poi lo stato di emergenza ampliato ogni buon senso e gli ordini professionali che sono stati trasformati in organi sussidiari dello Stato, in organismi di controllo”.

Enrico Zanieri, segretario provinciale del Partito comunista, operatore sociale, candidato al plurinominale alla Camera, affronta il nodo del caro energia: “Dipende da scelte politiche folli. Bisogna lavorare per la pace e tornare a relazioni diplomatiche normali. Siamo contro le sanzioni alla Russia con cui dobbiamo riprendere le relazioni. Il tetto al prezzo dell’energia è una promessa elettorale e niente di più perché si configura come aiuto di Stato. Dobbiamo smettere di essere colonia e tornare a essere indipendenti, sovrani e popolari”.

Prosegue il ragionamento Antonio Martello, un operaio della Gkn, simbolo della lotta contro le storture della globalizzazione. Si candida al plurinominale al Senato: “Sul costo di gas ed energia elettrica ci sono anche molte speculazioni al netto della guerra. - afferma - Ecco perché in Italia il prezzo è più alto che altrove. Senza un intervento immediato si calcola che in autunno chiuderanno 120mila tra piccole e grandi imprese con una perdita di un milione di posti di lavoro. Un dramma nel dramma. E il governo ha saputo investire solo in armi e cose inutili anziché aiutare le imprese e l’occupazione”.

Per Dina Cianelli, export manager, candidata all’uninominale al Senato “si continua a fare soldi con i soldi senza investire sulla produzione e sul lavoro”.



