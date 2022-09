12.09.2022 h 15:11 commenti

Istrice finisce nella vasca di una piscina, salvato dai vigili del fuoco e liberato nel bosco

L'intervento è stato fatto nel primo pomeriggio di oggi in una proprietà privata a Schignano. A calarsi sono stati gli uomini di una squadra del distaccamento di Montemurlo

Un istrice è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere caduto nella vasca di una piscina di pertinenza di una proprietà privata, a Schignano, nel comune di Vaiano. E' successo intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 12 settembre. L'animale è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, messo in una gabbietta e successivamente liberato nel bosco. La profondità della vasca non ha consentito all'istrice di uscire raggiungendo il bordo.Fortunatamente la piscina non era in uso e sul fondo era depositato un livello di acqua che non ha messo in pericolo la vita dell'animale.