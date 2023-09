25.09.2023 h 12:00 commenti

Istituto Medico Toscano di Prato: l’eccellenza della cura senza liste di attesa

La struttura è convenzionata con tutte le migliori compagnie assicurative, oltre che con il Sistema sanitario nazionale stesso, che può offrire chirurgia, odontoiatria, fisioterapia, radiologia e ogni prestazione ambulatoriale. Nei giorni scorsi, un’operazione ortopedica in sole 24 ore

Nel cuore della Toscana, a Prato, si trova l’ Istituto Medico Toscano , un centro di valore che arricchisce l’offerta sanitaria della Toscana.

Si tratta di una Casa di Cura privata convenzionata con tutte le migliori compagnie assicurative, oltre che con il Sistema sanitario nazionale stesso, che può offrire chirurgia, odontoiatria, fisioterapia, radiologia e ogni prestazione ambulatoriale.

Nei suoi oltre 3.000 metri quadrati di superficie, accoglie un reparto di Chirurgia di ultima generazione comprendente tre sale operatorie, di cui una certificata Iso 5, e un reparto di degenza che offre otto camere singole con bagno, attrezzate con ogni comfort e ovviamente per il monitoraggio della salute durante il periodo post-operatorio. La struttura, relativamente giovane, ovviamente è dotata anche di tutti apparecchi medicali e strumentazione all’avanguardia per efficacia e sicurezza.

Tutto ciò, unitamente alla qualità del personale medico e paramedico, permette a Imt di garantire altissime prestazioni anche in interventi molto complessi: non ultimo un impianto di protesi totale della spalla. Una urgenza affrontata in sole 24 ore.

Infatti, altra caratteristica di Imt è un’organizzazione interna che permette di ridurre drasticamente il tempo di attesa tra prenotazione ed esecuzione dell’intervento: di norma, in massimo una settimana si riesce ad effettuare il proprio intervento. Un servizio affidabile ed efficace, ma anche pronto a rispondere ad ogni esigenza, fa dell’Istituto Medico Toscano una vera e propria eccellenza dell’ortopedia della spalla e della mano, di cui Imt punta a divenire un punto di riferimento per competenza e capacità di risposta rapida.



Non solo chirurgia, però: Imt può contare sulla presenza interna di un reparto di Radiologia, completo di TAC e RMN, che permette un’accurata diagnostica pre-operatoria. Inoltre, un reparto di fisioterapia con palestra di 100 metri quadrati, completamente attrezzata, che permette un rapido recupero postoperatorio.

“Siamo molto felici di poter offrire un servizio di alto livello ma alla portata di tutti, per ogni esigenza della Salute e del Benessere della nostra comunità - affermano da Imt - riteniamo che sia importante poter contare su una struttura all’avanguardia che possa offrire, in momenti come questo, prestazioni in tempi molto brevi e con il massimo dei comfort, della sicurezza e della qualità”.

Insomma, un’eccellenza del nostro territorio che ospita non soltanto medici e chirurghi di primaria competenza, ma anche uno staff di figure sempre a disposizione.

