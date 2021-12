22.12.2021 h 14:48 commenti

Istituto Buzzi e mondo dell'impresa in lutto per la scomparsa dell'ex professore Giancarlo Martelli

Una vita dedicata all'insegnamento e all'imprenditoria. Martelli, colpito da un male incurabile, aveva 84 anni. Venerdì l'ultimo saluto alla chiesa di Santa Maria della Pietà

Il mondo della scuola e il mondo dell'impresa piangono Giancarlo Martelli, ex professore dell'istituto Buzzi e imprenditore tessile, morto oggi, mercoledì 22 dicembre, a causa di un male incurabile. Aveva 84 anni. Nato e cresciuto a Prato, spinto dall’esempio di suo padre filatore dopo essersi diplomato al Buzzi, si era laureato in chimica a Bologna nel 1961. Fu quello l'anno del suo ingresso nel mondo imprenditoriale dopo una parentesi in un’azienda chimica sul Lago d’Iseo. Rientrato a Prato, Giancarlo Martelli abbinò le sue due grandi passioni: insegnamento e imprenditoria. Tanti gli allievi cresciuti sotto la sua ala in oltre 20 anni di docente di chimica. L'ex professore faceva ancora parte del club goliardico delle Pagliette. In veste di imprenditore, è stato fino allo scorso anno a capo della sua storica filatura assieme alla moglie. “Era un grande lavoratore – il ricordo del figlio, Gianluca – è stato un esempio per me e per tutta la famiglia, un esempio anche per le tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane. E' grazie a lui se oggi figli e nipoti portano avanti la sua tradizione lavorativa e importanti carriere universitarie”.

La salma di Giancarlo Martelli è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia. L'ultimo salulto il 24 dicembre, alle 10, alla chiesa di Santa Maria della Pietà.

Profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Martelli viene espresso dagli imprenditori di Confindustria Toscana Nord: "Molto attivo in associazione, l'allora Unione Industriale Pratese - si legge in una nota - negli anni '90, Martelli è stato presente in vari organi, arrivando alla carica di vicepresidente nel biennio 1991-1992 con la presidenza di Marco Capponcelli e di nuovo nel 1994-1995 con la presidenza Cecchi/Sarti. Imprenditore nel settore filatura, Martelli era un conoscitore del tessile a tutto tondo e un esperto di chimica tessile, essendone stato anche docente. Il Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord esprime alla famiglia Martelli le sue condoglianze e la sua vicinanza".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus