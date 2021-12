13.12.2021 h 16:38 commenti

Ispettore della polizia municipale accusato di violenza sessuale su due colleghe

L'uomo non è più in servizio a Prato. Tra il 2017 e il 2019 in tre distinte occasioni avrebbe allungato le mani sulle agenti. Stamani in aula, durante il processo, hanno deposto come testi alcuni colleghi

Avrebbe molestato sessualmente due colleghe del comando della polizia municipale di Prato durante l'orario di servizio, piombando loro addosso quando si trovavano da sole. Una delle due sarebbe stata anche toccata al seno e costretta con la forza a mettere una mano sui genitali di lui; l'altra sarebbe stata baciata sul collo. Fatti che sarebbero avvenuti tra il 2017e il 2019 da cui oggi l'ispettore, trasferito altrove, deve rispondere davanti al Tribunale di Prato con l'accusa di violenza sessuale e di peculato. E' difeso dall'avvocato Antonino Denaro.

In particolare stamani, 13 dicembre, c'è stata una sfilata di colleghi delle due agenti molestate e dell'ispettore davanti al collegio presieduto da Francesco Gratteri per ascoltarne le testimonianze.

Particolare il modo in cui sono emersi i fatti secondo quanto raccontato dai testi.

Il procedimento penale infatti, non è partito dalla querela delle due donne che non hanno denunciato, ma d'ufficio. La Procura di Prato ha aperto l'indagine su segnalazione del comandante della polizia municipale, all'epoca Andrea Pasquinelli, informato dai suoi ufficiali che a loro volta erano stati avvertiti da alcuni ispettori, venuti a conoscenza degli episodi durante una cena tra colleghi e verificati poi, direttamente con le due vittime.

Il primo episodio contestato risale al 2017 negli spogliatoi dell'autorimessa del comando dove non ci sono telecamere di sicurezza. l'ispettore si sarebbe buttato sull'agente e le avrebbe palpato il seno per poi costringerla a toccargli i genitali per dimostrale quanto lo eccitasse; la donna non denunciò l'episodio ma da allora pregava gli altri colleghi di non lasciarla da sola con lui. Cosa che invece è avvenuta nell'estate del 2019 in centrale operativa quando l'addetto è andato momentaneamente in bagno. Pochi secondi e l'ispettore le è ripiombato addosso. Stavolta però è riuscita a liberarsi subito. Anche l'altra vittima sarebbe stata approcciata in centrale operativa durante una breve assenza del personale. In questo caso l'uomo l'avrebbe baciata sul collo, ma il rientro in stanza dell'operatore ha messo fine alla violenza. Piena di rabbia per quanto subito, la donna ha poi affrontato l'ispettore e ritenendo di essere stata chiara ha deciso di non procedere con la denuncia. Lei non si è costituita parte civile al contrario della collega.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Laura Canovai, si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche da cui è emerso che l'ispettore utilizzava il cellulare di servizio per chiamate private. Ecco perché dovrà rispondere anche di peculato.