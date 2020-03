23.03.2020 h 10:38 commenti

Isolamento e abitudini stravolte: ecco dieci regole per non farci schiacciare dalla paura e dallo stress

La psichiatra Teresa Zucchi spiega come controllare e gestire le nostre reazioni per fronteggiare questa crisi epocale e sviluppare la nostra resilienza

"Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza". Queste le parole di Seneca con le quali vogliamo aprire questa nostra riflessione. In questi giorni siamo tutti storditi, attoniti, increduli. Ci muoviamo distanti in uno spazio sotteso. Dove ogni nostra frenetica attività si blocca, sostituita da pause e surreali silenzi. Dove il tempo, velocemente divorato dalla logica di consumo e apparenza, all'improvviso rallenta. Scivola nella dimensione dell'essere gettandoci, impreparati, contro un inaspettato "a tu per tu" con noi stessi e con chi è a noi più vicino.

La nostra vita è sconvolta. Sconvolto il rapporto con gli altri, con il lavoro, con la quotidianità. Costante la percezione di pericolosità, che allerta il sistema nervoso generando difese di blocco o di fuga.

Cadono le illusioni di controllo e onnipotenza, al loro posto vissuti di impotenza e vulnerabilità si uniscono ad altri importanti segnali di stress: elevata emotività (irrequietezza, irritabilità), disturbi del sonno, di concentrazione e memoria, riduzione di energia e degli usuali interessi, tendenza all'uso di cibo, alcool e fumo come modulatori dello stato emotivo.

La paura del "nemico invisibile" si dispiega nelle sue molteplici forme: dal panico all'ansia generalizzata, dall'ipocondria alla rimuginazione marcata sottesa da sensi di colpa, ricerche di significati o di un presunto colpevole. Eppoi la restrizione che, seppur necessaria, limitando il contatto sociale amplifica la solitudine e ogni eventuale inclinazione depressiva, quando poi non innesca più gravi scompensi.

È dura. Emotivamente, fisicamente, economicamente. Da tutti i punti di vista. Ma dinanzi a questo non siamo impotenti. Possiamo controllare e gestire le nostre reazioni. Compatti e decisi dobbiamo fronteggiare questa crisi epocale e sviluppare la nostra resilienza. Un decalogo per l'emergenza è suggerito dall'associazione EMDR (a cui come terapeuta EDMR appartengo), specializzata nel lavoro sul trauma con un approccio considerato di elezione dalle linee guida internazionali

1) Privilegiare i canali ufficiali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile) come fonte di informazione

2) Scegliere due momenti al giorno per farlo e i momenti appropriati. L'esposizione continua all'informazione determina un'iperattivazione che mantiene uno stato costante di allerta e paura.

3) Riposarsi adeguatamente e quindi prediligere attività serali rilassanti evitando notiziari prima di dormire

4) Mantenere, per quanto possibile, le proprie abitudini e/o stabilire una nuova routine che permetta di ancorarsi a ciò che è certo, noto, prevedibile e quindi sicuro

5)Seguire le norme igeniche: insieme possiamo proteggerci e al contempo proteggere

6) Eseguire esercizio fisico per scaricare tensione e favorire il riposo notturno

7) Mantenere relazioni sociali utilizzando chiamate o modalità virtuali

8) Parlare dei propri problemi con qualcuno di fiducia con cui sia possibile avere quel confronto empatico e costruttivo che sostiene e rassicura

9) Svolgere attività piacevoli e rilassanti

10) Distogliere la mente da pensieri angoscianti per rafforzare noi stessi e chi ci è vicino.

Semplici indicazioni per una grande e dolorosa battaglia dalla quale usciremo distrutti ma non annientati.

Più grati, apprezzeremo ciò che finora abbiamo considerato scontato (contatti, un abbraccio, una stretta di mano). Più assennati, riposizioneremo le nostre priorità. Più consapevoli, ci scopriremo così come siamo: vulnerabili, fragili e ineludibilmente interdipendenti. Perché l'essenziale è adesso visibile agli occhi.

Teresa Zucchi

psichiatra