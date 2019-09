La vicenda provoca l'immediata presa di posizione anche di Silvia La Vita, consigliera comunale 5 Stelle: "E' la situazione che si registra praticamente ogni giorno nell'isola ecologica - dice - che è diventata una discarica autorizzata dall'amministrazione comunale e da Alia. E' ormai più di 5 anni che stiamo segnalando il problema in consiglio comunale, ma abbiamo sempre ascoltato belle parole senza che nulla sia ancora cambiato".

"Ancora più grave è la situazione - insiste Silvia La Vita - visto che parliamo di una delle piazze più importanti del centro storico e che dovrebbe quindi essere il nostro biglietto da visita, ed infatti rappresenta purtroppo in maniera chiara la gestione fallimentare dei rifiuti nel centro storico. Oggi abbiamo un assessore alla "città curata", che ci dovrebbe spiegare insieme al sindaco dove sono la cura e l'amore per la città. Le isole ecologiche devono essere chiuse con accesso tramite documento di riconoscimento e videosorvegliate, in modo da poter controllare e sanzionare gli incivili. Chiediamo dunque ancora una volta che siano fatti urgentemente investimenti migliorativi sull'isola ecologica di piazza Mercatale".