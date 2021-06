14.06.2021 h 12:36 commenti

Isola ecologica di Oste, ingresso con tessera sanitaria e sistema di videosorveglianza

Terminati i lavori per contrastare il fenomeno dell'abbandono, all'interno dello spazio si possono conferire i rifiuti del porta a porta

“L'isola ecologica di Oste vuole essere un luogo di servizio al cittadino e non di abbandoni.- sottolineano l'assessore all'ambiente Alberto Vignolini - la nuova recinzione e le telecamere di videosorveglianze serviranno a scoraggiare comportamenti scorretti e a mantenere il decoro nei pressi del centro di raccolta.”

Nell' isola ecologica, accesso h24, si possono conferire direttamente i rifiuti che non sono stati esposti durante la raccolta porta a porta giornaliera: organico; carta e cartone; multimateriale leggero (imballaggi in plastica, metallo, tetrapak, polistirolo); rifiuto residuo non riciclabile, imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti).

Nuovo look per l'isola ecologica di Oste. L' ingresso allo spazio, circondato da una rete metallica e chiuso da un cancello, è possibile soltanto strisciando la tessera sanitaria, all'interno sono stati predisposti i cassonetti per i rifiuti differenziati, mentre tutta l'area è controllata da un sistema di videosorveglianza direttamente collegato con la Municipale.Nei primi cinque mesi del 2021, nello spazio di via Puccini, sono stati registrati oltre 7mila accessi a fronte dei 8.600 del 2020.“In accordo con l'amministrazione comunale abbiamo cercato di risolvere il problema degli abbandoni di fronte all'isola ecologica. - spiega Luca Silvestri, direttore territoriale di Alia- oltre alla recinzione metallica e alle telecamere di video sorveglianza, sono state chiuse le bocchette, dove venivano conferiti i rifiuti che spesso si incastravano o rimanevano fuori,. Sono state sostituite da bidoni, dove poter lasciare le varie tipologie di rifiuti trattati dal porta a porta. Il riconoscimento attraverso la tessera sanitaria e la videosorveglianza permetteranno di controllare in modo preciso e puntuale i flussi di accesso, soprattutto delle utenze non domestiche”.Oltre a questa area funziona anche il Centro di raccolta vero e proprio dove possono essere consegnati tutti quei materiali che, per caratteristiche o dimensioni, non vanno conferiti al sistema domiciliare stradale: batterie auto e moto, carta e cartone, farmaci, grandi elettrodomestici, indumenti usati, inerti, ingombranti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi commestibili, oli e grassi minerali, onduline e vasche in vetroresina, organico, piccoli elettrodomestici, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, Tv e monitor, vernici, acidi, solventi, vetro.L'Ecocentro di via Puccini ad Oste è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 13, mentre il martedì ed il giovedì l’orario di apertura è pomeridiano, dalle 14 alle 19.L'InfoPoint presente all'interno del centro di raccolta, dedicato alla sola consegna delle attrezzature di raccolta (kit, calendario, etc.), è aperto ogni mercoledì con orario dalle 8 alle 13. Inoltre è disponibile sul territorio un altro InfoPoint (via Toscanini 21), aperto il martedì dalle 08.30 alle 13.Nel corso del 2020, a Montemurlo sono stati avviate a riciclo e compostaggio 12.813 tonnellate di rifiuti differenziati (78,13%RD) e 3.586 di rifiuti residui non riciclabili. ( nel 2019 fu raggiunto il 79,71% RD).Intanto Alia sta pensando anche a nuove spazi per la raccolta differenziata su Prato: “Abbiamo presentato la richiesta al Comune – spiega il presidente Nicola Ciolini – per un'area in viale Marconi, i tecnici in questi giorni procederanno ai sopralluoghi e allo studio di fattibilità. Prossimamente faremo richiesta anche per una struttura simile anche a Santa Lucia”.