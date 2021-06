16.06.2021 h 12:42 commenti

Iscrizioni al nido da tutto esaurito a Montemurlo. L'assessore Baiano rassicura: "Tutti troveranno un posto"

Sono 44 i bambini ammessi nei nidi comunali e 20 quelli in lista di attesa che saranno inseriti nelle strutture private accreditate

A Montemurlo anche quest'anno è boom di iscrizioni agli asili nido comunali. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato sul sito internet la graduatoria per l'ammissione al servizio nido d'infanzia per l'anno educativo 2021-2022. Sono 44 le domande ammesse ai nidi comunali Tatabadà di Montemurlo e Piccino Picciò di Oste, mentre per venti bambini è stata predisposta una lista d'attesa che già in queste ore è stata ridotta, proponendo ai genitori la frequenza in una struttura privata accreditata e convenzionata. Per l'ammissione al servizio nido d'infanzia la graduatoria è stata redatta inserendo i bambini nati dopo il 1 gennaio 2019 ed entro il 31 agosto 2020, in fascia d'età utile alla frequenza da settembre 2021.

"Nessuno rimarrà escluso, daremo risposta a tutte le famiglie. I nostri uffici stanno già contattando i genitori dei bimbi in lista d'attesa per proporre loro soluzioni alternative in strutture private e accreditate, che garantiscono la stessa qualità e sicurezza dei servizi per la prima infanzia comunali. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano- È importante sottolineare che, anche in un anno segnato dalla pandemia e dalle difficoltà economiche, a Montemurlo la richiesta dei servizi educativi per la prima infanzia continua a crescere, un segnale positivo di fiducia nel futuro e di un'economia che non è ferma, ma che continua a garantire soprattutto il lavoro al femminile. Un buon segno dunque per tutta la società".

Per l'ammissione allo spazio gioco Il Libro Parlante la graduatoria è stata redatta inserendo i bambini nati dal 1° Gennaio 2019 al 31 agosto 2020, in fascia d'età utile alla frequenza da settembre 2021. Sono otto gli ammessi a questo servizio per il quale non risultano liste d'attesa.