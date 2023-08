09.08.2023 h 17:19 commenti

Iscritto ai Si Cobas aggredito in strada e picchiato mentre si reca al lavoro

E' successo ieri mattina al Macrolotto Due e sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo le indagini. Ad agire sarebbe stato un singolo aggressore armato con bastone e spray urticante. Il sindacato: "E' il quarto operaio della stessa ditta ad essere vittima di violenza"

E' stato aggredito alle spalle mentre stava percorrendo in bicicletta via Galvani, al Macrolotto Due, per andare al lavoro. E' successo ieri mattina, 8 agosto, poco dopo le 11 e la vittima è un operaio pakistano, dipendente della Acca srl, azienda a conduzione cinese con sede principale a Seano e altri stabilimenti a Prato e Firenze. Azienda contro la quale da tempo il sindacato dei Sì Cobas ha aperto una vertenza per regolarizzare la posizione dei lavoratori. Anche l'operaio ferito ieri mattina è un iscritto all'organizzazione sindacale e, secondo quanto riferisce Luca Toscano, leader dei Si Cobas, nei giorni scorsi aveva contestato insieme al sindacato degli errori sull'ultima busta paga.

Sul luogo dell'aggressione è intervenuto il 118 insieme alle Volanti della polizia. Secondo quanto ricostruito, il pakistano sarebbe stato aggredito alle spalle da un uomo armato con un bastone e con uno spray urticante. Dopo aver colpito la vittima si sarebbe allontanato. Secondo quanto raccontato ai poliziotti dal ferito, l'aggressore indossava una mascherina a coprire il volto. Saranno ora passate al vaglio le tante telecamere presenti in zona per cercare di identificare l'autore dell'aggressione. Portato al pronto soccorso, il lavoratore pakistano è stato poi medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi per ferite alla testa, alle gambe e a un braccio.

Intanto i Si Cobas tornano a denunciare l'ennesima aggressione a loro iscritti che lavorano nell'azienda di Seano. La quarta dalla fine di aprile. "Tra aprile e maggio - si legge in una nota dei Si Cobas - alla Acca Srl i lavoratori insieme al sindacato si ribellavano al lavoro nero, ai turni massacranti sette giorni su sette e alle paghe da fame. Il 10 maggio, dopo una serie di scioperi, un accordo sindacale portava alla regolarizzazione dei contratti, turni 8x5 e la fine dello sfruttamento. Da quel giorno è iniziata una escalation di violenze".