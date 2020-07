19.07.2020 h 12:52 commenti

Irruzione notturna dei ladri a casa di Giacomelli. Il furto scoperto al risveglio

È stato lo stesso deputato, a breve commissario dell’Agcom, a darne notizia con un post su Facebook. I ladri hanno preso soldi e gioielli

È stato un amaro risveglio quello di stamani, 19 luglio, per l’onorevole Antonello Giacomelli e per la sua famiglia. Nella notte la loro abitazione a Villa Fiorita è stata visitata dai ladri che hanno portato via denaro contante e gioielli. Il deputato pratese del Pd che a breve lascerà il Parlamento per entrare in Agcom come commissario, era in casa e stava dormendo come il resto della famiglia. I ladri hanno forzato la porta posta sul retro della casa e una volta dentro hanno agito indisturbati rovistando ovunque. Nessuno si è accorto di niente fino al risveglio, stamani. È stato subito richiesto l’intervento dei carabinieri che una volta sul posto hanno effettuato i rilievi per individuare eventuali impronte lasciate dalla banda di malviventi. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona. A dare notizia del furto subito è stato lo stesso Giacomelli con un post su Facebook: “Quando ti svegli e scopri che nella notte i ladri hanno visitato casa tua, non sei immediatamente portato ad apprezzare la serenità di una bella domenica estiva...”.

